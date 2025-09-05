السبت 6 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

اللقب يتجه نحو ريال مدريد.. الإنفاق في «الميركاتو» يحسم بطل الليجا مبكراً

اللقب يتجه نحو ريال مدريد.. الإنفاق في «الميركاتو» يحسم بطل الليجا مبكراً
5 سبتمبر 2025 14:10

معتز الشامي (أبوظبي)
يختتم ريال مدريد وبرشلونة سوق الانتقالات بمشاعر متباينة، على الرغم من اختلاف الأسباب، كان الصيف في مدريد والبارسا مزدحماً للغاية، فهل يحسم إنفاق الفريقين بطل الدوري الإسباني هذا الموسم؟ كما حدث خلال المواسم الثلاثة الماضية.
وجلب انضمام تشابي ألونسو إلى ريال مدريد معه تغييرات عديدة، فبعد موسمه المخيب للآمال في الموسم الماضي، أصبح ريال مدريد الفريق الأكثر إنفاقاً (صافي) على سوق الانتقالات في الدوري الإسباني.
وعلى العكس من ذلك، قرر برشلونة الحفاظ على المشروع الذي يقوده هانسي فليك، ولم يقم سوى بإضافة 3 تعزيزات. ومع ذلك، فإن قضايا سقف الرواتب أبقت الفريق الكتالوني في حالة من التوتر حتى اللحظة الأخيرة، حيث عمل على العديد من عمليات البيع التي يمكن أن تسهل التوقيع مع هؤلاء اللاعبين.
وبعد فترة، عاد المرينجي بقوة إلى سوق الانتقالات، بينما حافظ الفريق الكتالوني على هدوئه طوال فترة الانتقالات. هل سيكون هذا عاملاً مؤثراً في المنافسة على لقب الدوري الإسباني؟
وبعد موسم انتهى دون الفوز بأي من الألقاب الثلاثة الكبرى، اضطر ريال مدريد إلى إنفاق مبالغ كبيرة هذا الصيف. قام ريال مدريد بأكبر استثمار له منذ عام 2019، قبيل جائحة كورونا. ومع ذلك، فهذه ليست المرة الأولى في السنوات الأخيرة التي يتفوق فيها النادي على غريمه التقليدي في الإنفاق.
وقبل موسمين، خاض الفريق الملكي واحدة من أفضل مواسمه في تاريخه بعد أن أنفق مبالغ أكبر مقارنة بالنادي الكتالوني، حيث فاز فريق كارلو أنشيلوتي بلقبي الدوري ودوري أبطال أوروبا دون منافس، وهو النجاح الذي لا يمكن تفسيره دون الاستثمار الذي تم في سوق الانتقالات.
ويسعى النادي الملكي الآن إلى تكرار هذه التجربة بالموارد الجديدة التي وفرها لمشروع تشابي ألونسو. وللإنصاف، فإن السوابق في صالحهم، وفي السنوات الثلاث الماضية، توج الفريق الأكثر إنفاقاً، بين ريال مدريد وبرشلونة، بطلاً للدوري الإسباني. فهل سيتحقق هذا الأمر مجدداً؟.
ولا شك أن ريال مدريد كان من أبرز نجوم الصيف، بادر الفريق الملكي مبكراً في سوق الانتقالات بتزويد تشابي ألونسو بلاعبين جدد استعداداً لكأس العالم للأندية، حيث كلف التعاقد مع ترينت ألكسندر أرنولد ليكون متاحاً في البطولة 10 ملايين يورو، وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت».
وأنفق ريال مدريد ما مجموعه 167.5 مليون يورو في فترة الانتقالات الصيفية الحالية 2025، ما يجعلهم ثاني أعلى فريق في الدوري الإسباني من حيث الإنفاق الإجمالي، خلف أتلتيكو مدريد.
ومع ذلك، استثمر ريال مدريد أموالاً صافية في سوق الانتقالات أكثر من أتلتيكو، حيث أنهى الموسم برصيد سلبي هو الأكبر في المسابقة بين الإيرادات والنفقات: -165.5 مليون، ويزيد هذا الرقم بنحو 37 مرة عن إجمالي استثمارات برشلونة هذا الصيف، والذي أنهى سوق الانتقالات بإجمالي صافي 4.5 مليون يورو.

