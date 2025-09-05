روبرتسون: ليفربول لن يتجاوز وفاة جوتا بسهولة

لندن (د ب أ)

أعرب الأسكتلندي آندي روبرتسون، ظهير أيسر فريق ليفربول، حامل لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عن اعتقاده أن لاعبي الفريق الأحمر قد لا يتجاوزون أبداً وفاة زميلهم البرتغالي ديوجو جوتا.

وتلقى عالم كرة القدم صدمة بوفاة جوتا، وشقيقه أندريه سيلفا في حادث سيارة في شهر يوليو الماضي. وكان روبرتسون يفكر في مستقبله مع ليفربول خلال الصيف، لكن كل مخاوفه تلاشت عندما سمع خبر وفاة جوتا، الذي كان يبلغ من العمر 28 عاماً وقت وفاته.

وقال اللاعب الدولي المخضرم 31 عاماً: «كان هذا أصعب شيء نمر به على الإطلاق. لقد كانت مفاجأة صادمة للغاية. كان الأمر مدمراً لعائلته، في المقام الأول، ولكنه أيضاً مدمر لنا كمجموعة من الشباب». وأضاف روبرتسون «كرة القدم، لا أعتقد أن أحداً يهتم بها. عندما تحدث أمور كهذه، فإنها تعيد النظر في الحياة وتضعها في منظورها الصحيح، مثل قضاء الوقت مع عائلتك وأطفالك، لأنك لا تدري ما يخبئه لك القدر».

وأوضح لاعب ليفربول في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): «كما قلت، إنه أصعب شيء نمر به على الإطلاق. كان فقدان أحد أقرب أصدقائي، بالنسبة لي، أمراً بالغ الصعوبة». وتابع بالقول: «إنه أمر لن نتجاوزه أبداً على الأرجح، ولكنه أمر يجب أن نحمله معنا». وشدد روبرتسون: «سنحمل ذكرياتنا معه. وطالما واصلنا ذلك، سيبقى دائماً في أذهاننا وقلوبنا. هذا ما بوسعنا».

وكشف روبرتسون: «لم يؤثر ذلك على قراري. كان القرار اتخذ بالفعل قبل هذه المأساة، لكنني عرفت في تلك اللحظة أن النادي بحاجة إلي». وأكد روبرتسون: «أعلم أنني أحد قادة الفريق، ومن الواضح أنه تم تعيين نائب للقائد الآن. سيتطلب الأمر الكثير هذا الموسم. أعلم أن كرة القدم لم تكن ذات أهمية، ولكن إذا استبعدت كرة القدم من اللعبة، حتى كلاعبين في غرفة الملابس، سوف نحتاج جميعاً إلى المساعدة خلال الموسم». وأشار: «مررنا بالفعل بلحظات صعبة، بدءًا من أول ظهور لنا أمام الجماهير، واضطرارنا لحضور جنازة زميلنا في الفريق، إنه أمر جنوني للغاية، وكل ما تلا ذلك». واختتم روبرتسون حديثه، حيث قال: «أعلم أن قادة غرفة الملابس لديهم مهمة كبيرة للقيام بها هذا الموسم، وهي محاولة مساعدة الجميع كناد، وحتى عائلة ديوجو، في هذه اللحظة العصيبة». يذكر أن ليفربول بدأ حملته للدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي على أفضل وجه، وفاز بجميع مبارياته الثلاث الأولى في المسابقة هذا الموسم، حيث تغلب على بورنموث، ونيوكاسل يونايتد، وأرسنال.