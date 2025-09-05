السبت 6 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
«لندن سيتي» يضم الفرنسية جيورو في صفقة قياسية

«لندن سيتي» يضم الفرنسية جيورو في صفقة قياسية
5 سبتمبر 2025 14:35

لندن (أ ب)
احتفل فريق لندن سيتي بوصوله إلى دوري السوبر لكرة القدم للسيدات، بتوقيعه صفقة ضخمة مع لاعبة خط الوسط الفرنسية جريس جيورو، نجمة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة قياسية عالمية، وفقاً لوسائل الإعلام البريطانية.
وذكرت شبكتا (سكاي سبورتس) وهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، الشريكتان في بث دوري السوبر للسيدات، أن قيمة الصفقة تبلغ حوالي 4. 1 مليون جنيه إسترليني (88. 1 مليون دولار)، وهو ما يتجاوز مبلغ الـ5. 1 مليون دولار التي دفعها نادي أورلاندو برايد لضم النجمة المكسيكية ليزبيث أوفال من نادي تيجريس أونال المكسيكي الشهر الماضي.
ولم يؤكد فريق لندن سيتي، أو باريس سان جيرمان للسيدات قيمة الصفقة على وجه الدقة. وستكون هذه هي المرة الرابعة في 2025 التي تم فيها تحطيم الرقم القياسي العالمي لانتقالات اللاعبات، بعد المدافعة الأميركية ناومي جيرما (من سان دييجو ويف إلى تشيلسي مقابل 1.1 مليون دولار في يناير الماضي)، والمهاجمة الكندية أوليفيا سميث (من ليفربول إلى أرسنال مقابل 3. 1 مليون دولار في يوليو الماضي). وتمتلك سيدة الأعمال الأميركية ميشيل كانج نادي لندن سيتي، التي تملك أيضاً نادي ليون، أكبر منافس لباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، ونادي واشنطن سبيريت.
وترأس كانج، التي تقدر مجلة فوربس ثروتها بـ 2. 1 مليار دولار، شركة كينيسكا سبورتس إنترناشونال، وهي منظمة رياضية عالمية تمتلك عدداً من الفرق النسائية.
وتعتبر جيورو الصفقة السادسة عشرة، التي يبرمها فريق لندن سيتي للسيدات منذ صعوده إلى دوري السوبر، حيث سيكون أول فريق نسائي مستقل في الدرجة الأولى. وسبق للفريق أن ضم أيضاً المهاجمة الإنجليزية نيكيتا باريس، وجانا فرنانديز من برشلونة الإسباني، ودانييل فان دي دونك من ليون، من بين الصفقات الأخرى التي قام بها.
وشاركت جيورو في 102 مباراة، وسجلت 22 هدفاً مع منتخب فرنسا. يشار إلى أن موسم دوري السوبر للسيدات 2025 / 2026، سوف ينطلق اليوم الجمعة، فيما يحل لندن سيتي ضيفاً على فريق أرسنال في مباراته الافتتاحية غداً السبت.

