الرياضة

«الإمارات للدراجات» يرفع الحصاد إلى 78 فوزاً في موسم 2025

«الإمارات للدراجات» يرفع الحصاد إلى 78 فوزاً في موسم 2025
5 سبتمبر 2025

 
أبوظبي (الاتحاد)

منح خوان أيوسو ومارك سولير، فريق «الإمارات إكس آر جي» للدراجات الهوائية، الفوز الخامس في «طواف إسبانيا»، مع انتقال السباق إلى أراضي كانتابريا الجبلية.
أضاف أيوسو انتصاراً رائعاً جديداً إلى رصيده الشخصي، بعد أن حسم «المرحلة 12» من «طواف إسبانيا» بأسلوب هجومي متميز، ليحقق ثاني انتصار له في نسخة العام الحالي، وأظهر «الدراج الإسباني» أظهر براعة في التوقيت والسرعة، متفوقاً على خافيير رومو «موفيستار» في الأمتار الأخيرة من المرحلة الجبلية الممتدة بين لاريدو ولوس كوراليس دي بويلنا، بعد عمل تكتيكي رائع من زميله سولير.
تميزت المرحلة التي بلغ طولها 144.9 كيلومتر، مع ارتفاعات قاربت 2400 متر بصعودين حاسمين، ألتو دي أليساس «8.6 كيلومتر بنسبة انحدار 5.8%»، وكولادا دي برينيس «7 كيلومترات بنسبة انحدار 7.9%»، وشكّل الفاصل الحقيقي على بُعد 23 كيلومتراً من خط النهاية، وبرزت القراءة الجيدة من أيوسو للسباق، ليخطف الانتصار في الختام.
وقال أيوسو: «بعد يوم صعب، كان عليّ أن أتحلى بالصبر وألعب أوراقي بذكاء، حاولت الضغط على رومو وإرباكه، وفي النهاية تمكنت من تجاوزه، وقدم سولير مجهوداً كبيراً منذ البداية، والانتصار يحسب له وللفريق بأكمله».
رفع فريق «الإمارات إكس آر جي» رصيده إلى 78 فوزاً في موسم 2025، ليؤكد هيمنته في السباقات الكبرى، خصوصاً مع حصده 5 انتصارات في «طواف إسبانيا» الحالي، توزعت بين أيوسو وجاي فاين.
ومع اقتراب المراحل الجبلية الحاسمة، يواصل الفريق تركيزه على دعم متصدره جواو ألميدا، الذي ينافس بقوة في التصنيف العام استعداداً لموقعة «ألتو دي لانجليرو» الأسطوري، والتي ربما يُعيد رسم ملامح السباق .
في إنجلترا، خطف روي أوليفيرا المركز الثالث في المرحلة الثالثة من طواف بريطانيا، خلف ماثيو برينان «فيسما - ليس أ بايك»، وألبرتو داينيزي «تودور برو سايكلينج»، وامتدت المرحلة لمسافة 122.8 كيلومتر بين ميلتون كينز وأمبثيل شهدت سباقاً سريعاً، حيث أظهر أوليفيرا «حنكة» تكتيكية وحضوراً قوياً في الختام.
وقال أوليفيرا: «جاءت النهاية سريعة ومثيرة، وحاولت التمركز جيداً في اللحظات الأخيرة، وأعتقد أنني قدّمت أفضل ما لدي، أدرك أنني لست أسرع عدّائي السرعة هنا، لكن من الرائع المنافسة على منصة التتويج، ونواصل السعي لنتائج أكبر في المراحل المقبلة».

الإمارات
الإمارات للدراجات
الدراجات الهوائية
الدراجات
إسبانيا
