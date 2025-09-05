«الرياضة للجميع» يعتمد المناصب الإدارية

أبوظبي (وام)



اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، مناصبه الإدارية الجديدة للدورة الانتخابية 2024 - 2028، برئاسة سعيد العاجل، وذلك في الاجتماع الأول في مقر مجلس أبوظبي الرياضي، بمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية.

وتقرر تسمية سعيد المهيري النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، والدكتورة مريم أنس عبدالرحيم المطروشي، نائبة ثانية للرئيس، وأحمد إبراهيم مديراً مالياً، ولمياء أحمد حمدان الزعابي، مديرة لإدارة الاستراتيجية.

وأعلن العاجل الدخول في مرحلة جديدة من العمل الاستراتيجي، بدعم وزارة الرياضة، والمجالس الرياضية، والمؤسسات التعليمية، والمؤسسة الاتحادية للشباب، والدوائر المحلية، و تعاون الأعضاء، والأندية المختلفة على مستوى الدولة.

ووافق مجلس الإدارة على توقيع اتفاقات تعاون مع 5 اتحادات رياضية هي السنوكر، والسلة، والريشة الطائرة، والخماسي الحديث، والركبي، لتنظيم الأنشطة المجتمعية، والفعاليات والبرامج المشتركة، لتعزيز دور الرياضة أداة مستدامة للتنمية والتطور.