السبت 6 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الرياضة للجميع» يعتمد المناصب الإدارية

«الرياضة للجميع» يعتمد المناصب الإدارية
5 سبتمبر 2025 15:38

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات.. نهج إنساني راسخ ومبادرات لا تعرف الحدود
«شيخ الاستدامة».. يحوّل مخلفات الأشجار إلى روائع ثقافية


اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، مناصبه الإدارية الجديدة للدورة الانتخابية 2024 - 2028، برئاسة سعيد العاجل، وذلك في الاجتماع الأول في مقر مجلس أبوظبي الرياضي، بمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية.
وتقرر تسمية سعيد المهيري النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، والدكتورة مريم أنس عبدالرحيم المطروشي، نائبة ثانية للرئيس، وأحمد إبراهيم مديراً مالياً، ولمياء أحمد حمدان الزعابي، مديرة لإدارة الاستراتيجية.
وأعلن العاجل الدخول في مرحلة جديدة من العمل الاستراتيجي، بدعم وزارة الرياضة، والمجالس الرياضية، والمؤسسات التعليمية، والمؤسسة الاتحادية للشباب، والدوائر المحلية، و تعاون الأعضاء، والأندية المختلفة على مستوى الدولة.
ووافق مجلس الإدارة على توقيع اتفاقات تعاون مع 5 اتحادات رياضية هي السنوكر، والسلة، والريشة الطائرة، والخماسي الحديث، والركبي، لتنظيم الأنشطة المجتمعية، والفعاليات والبرامج المشتركة، لتعزيز دور الرياضة أداة مستدامة للتنمية والتطور.

الإمارات
أبوظبي
مجلس أبوظبي الرياضي
سعيد العاجل
معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية
آخر الأخبار
فلسطينيون يهرولون بعد القصف الإسرائيلي على مبنى سكني في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تصعد عملياتها العسكرية في مدينة غزة
اليوم 01:06
إيفيت كوبر وزيرة الخارجية البريطانية
الأخبار العالمية
تعديل وزاري في بريطانيا
اليوم 01:06
اجتماع الحكومة اللبنانية برئاسة جوزيف عون (أف ب)
الأخبار العالمية
الحكومة اللبنانية تقر خطة الجيش بشأن حصر السلاح في يد الدولة
اليوم 01:06
سيارات محترقة جراء العنف في طرابلس (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: بدأنا تنفيذ خريطة الطريق تمهيداً لإجراء الانتخابات في ليبيا
اليوم 01:06
مستوطنون يراقبون مزارعين فلسطينيين في رام الله (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مستوطنون يهاجمون قرية فلسطينية في الضفة
اليوم 01:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©