«الأبيض» يكشف عن «الأسلحة الجديدة» في «التجربة السورية»

معتز الشامي (أبوظبي)

أظهر منتخبنا الوطني لكرة القدم وجهاً أكثر جدية، في «الودية الأولى» أمام سوريا، والتي انتهت لمصلحة «الأبيض» 3-1، كما دفع كوزمين بأسلحة تكتيكية وفنية جديدة في المباراة، سواء إشراك بعض اللاعبين في مراكز أو منحهم تكليفات مختلفة، بالإضافة إلى إجراء تغييرات كبيرة في الشوط الثاني، وبالتالي خوض اللقاء بفريقين تقريباً.

وتأتي «الودية» خلال المعسكر التحضيري الحالي، استعداداً لخوض تصفيات المرحلة الرابعة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 أمام عُمان وقطر في أكتوبر المقبل، وتقام بنظام البطولة المجمعة، ويتأهل المتصدر مباشرة إلى «المونديال».

ويستعد «الأبيض» للمواجهة الودية الثانية يوم الاثنين أمام البحرين، وهي التجربة التي تمنح المنتخب الجاهزية المطلوبة، وتفيد الجهاز الفني في الوقوف على قدرات جميع اللاعبين وتقييمهم قبل استدعاء أفضل العناصر القادرة على تنفيذ الأفكار الفنية داخل الملعب في مواجهتي عُمان وقطر.

ونجح جهاز المنتخب في رفع حماس اللاعبين، عبر اختبار نفسي جديد، عندما فرض الروماني كوزمين المدير الفني على جميع عناصر المنتخب، ضرورة التفكير في لقاء سوريا على أنه المباراة الرسمية أمام عُمان في التصفيات، وليست «اللقاء الودي» في دبي، وطالبهم بمضاعفة الجهد للحاق بتشكيلة المنتخب في أكتوبر المقبل، والتي سيكون المعيار الوحيد لها هو مدى الجدية والإصرار والقتال في الملعب خلال التجمع الحالي.



من جانبه، أبدى كوزمين ارتياحه من أداء اللاعبين بشكل عام في المباراة، وقال: «شهدت المباراة بعض النقاط الإيجابية بالتأكيد، مثل السيطرة على اللعب والانتشار الجيد، أما النقاط السلبية تمثلت في استقبال هذا النوع من الأهداف والهجمات المرتدة الخطرة، وكان يجب منعها منذ البداية، لأننا نملك لاعبين أصحاب قدرات كبيرة بالتأكيد، ولا يمكن قبول تلقي أهداف بهذا الشكل، لكن إجمالاً سيطرتنا على اللعب خلال الشوط الأول، وكانت لدينا أيضاً ردة فعل اللاعبين جيدة، بعد تلقي الهدف».

وأضاف: «منحت الفرصة لجميع اللاعبين تقريباً للمشاركة، لأنني أريد رؤية الجميع في أرض الملعب، بينما لاعب واحد فقط لم يشارك، وسيحصل على فرصته في المباراة المقبلة، لأنني أريد مشاهدة كل اللاعبين للوقوف على مستوياتهم قبل معسكر أكتوبر، وخوض غمار التصفيات في قطر، ولدينا طموحات كبيرة ورغبة في تحقيق الإنجاز، لكن مشكلتنا الآن أن عدداً من العناصر لا يشاركون مع أنديتهم، لذلك أردت الدفع بهم في المباريات الودية، ولا تزال أمامنا مباراة أمام البحرين يوم الاثنين، والذي يلعب بنفس أسلوب عُمان وقطر، للوقوف على جاهزية باقي اللاعبين».

وعن الروح القتالية للمنتخب والحماس الذي أظهره اللاعبين، قال كوزمين: «أبلغت اللاعبين بأن مباراة عُمان كانت الآن، وعلينا التحضير الآن لمباراة قطر، وعليهم أن يعيشوا التركيز وأجواء التصفيات منذ الآن، لذلك أبلغتهم بالتعامل مع مباراة سوريا كأنها لقاء عُمان، وكذلك مواجهة البحرين كأنها أمام قطر، ولا يمكن قبول أن يؤدي اللاعبين مباراة عادية في معسكر تحضيري وحسب، وإنما مواجهة رسمية مصيرية، لأن الروح القتالية يجب ألا تهدأ في نفوس اللاعبين أياً كان المنافس، لذلك أبلغتهم بأنهم في كل مرة يأتون إلى المنتخب الوطني، عليهم أن يؤدوا أكثر مما يفعلون مع الأندية، وإذا لم أرَ منهم ذلك، لا يمكن استدعاؤهم مرة أخرى».

وبشأن الودية المرتقبة أمام البحرين في ختام المعسكر الجاري، قال: «سنجري تغييرات في بعض المراكز في المباراة المقبلة، لأننا لا نريد إصابات، ولدينا لاعبون مهمون يعانون من الإصابات حالياً مثل يحيى نادر وكايو، لذلك أجريت تغييراً في التشكيلة الأساسية، وأقوم بالتعديل أيضاً في «التوليفة» أمام البحرين، وهذا ما نقوم بتحضيره، لأنه في التصفيات علينا الاستعداد بتشكيلتين، بسبب ضغط مواعيد مبارياتها، وعلينا الاستعداد لكل هذه التفاصيل الصغيرة».

ورداً على استفسار عن حلم التأهل إلى «المونديال»، وماذا كان يداعب الجميع في المنتخب، قال كوزمين: «أعتقد أن كل لاعب ومسؤول حالياً يستوعب أهمية المرحلة التي نقف أمامها جميعاً، وهذه اللحظة لن تتكرر كثيراً، وأعتقد أن طريقة تدريباتنا في المعسكر، تؤكد أن جميع اللاعبين يتمسكون بالحلم والأمل في التأهل، وكلنا نسعى إلى تحقيق هذا الحلم للإمارات ولجميع اللاعبين، لذلك لديَّ طموح كبير وأمل أكبر من جميع اللاعبين وثقتي فيهم كبيرة».

وعن غياب حمد المقبالي للانضمام إلى المنتخب الأولمبي، قال: «لدينا 3 حراس وجميعهم متميزين، ومغادرة المقبالي لن يؤثر، ولكن أردت منحه الفرصة في أول مباراة، لأنه يستحقها، وكان أفضل حارس في الموسم الماضي مع فريقه، كما أنه مستقبل حراس المنتخب، وعلينا تجهزه لذلك، بينما سيلعب خالد عيسى المباراة المقبلة، ونحاول منح جميع اللاعبين الفرصة حتى يكونوا في «الفورمة»، كما أن البعض قدم مستوى متميزاً مثل ساشا، الذي منحني انطباعاً جيداً عنه على المستوى الدولي، وهذا أمر مهم بالنسبة لنا».