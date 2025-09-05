السبت 6 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كوزمين يُجري 11 تغييراً لـ«الأبيض» في الشوط الثاني أمام سوريا

كوزمين يُجري 11 تغييراً لـ«الأبيض» في الشوط الثاني أمام سوريا
5 سبتمبر 2025 16:30

معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
الإمارات.. نهج إنساني راسخ ومبادرات لا تعرف الحدود
«شيخ الاستدامة».. يحوّل مخلفات الأشجار إلى روائع ثقافية


لعب منتخبنا الوطني بفريقين خلال ودية سوريا، وخلال الشوط الثاني أجرى الجهاز الفني بقيادة كوزمين 11 تغييراً، للوقوف على جاهزية أكبر عدد من اللاعبين، في القائمة التي ضمت 28 لاعباً خلال المعسكر الحالي، بالإضافة إلى منح الفرصة للجميع، لتقييم أفضل العناصر والمستويات قبل استدعاء التشكيلة التي تخوض غمار المرحلة الرابعة من تصفيات المونديال في الدوحة خلال أكتوبر المقبل. 
ومع بداية اللقاء دفع كوزمين بتشكيلة ضمّت علي خصيف، علاء الدين زهير، لوكاس بيمنتا، ساشا، إيريك، حارب عبدالله، عبدالله رمضان، محمد عبدالباسط، علي صالح، فابيو ليما، كايو كانيدو.
ومع بداية الشوط الثاني، أشرك المدرب، برونو أوليفيرا، كوامي، جاستون سواريز، ماركوس ميلوني، بدلاً من عبدالله رمضان، محمد عبدالباسط، حارب عبد الله، لوكاس بيمنتا، وفي الدقيقة 62 دفع بكل من يحيى الغساني، نيكولاس خيمنيز، لوان بيريرا، بدلاً من فابيو ليما، علي صالح، كايو كانيدو، وفي الدقيقة 78 أشرك حمد المقالي، روبين فيليب بدلاً من علي خصيف وإريك.
وأسفرت التبديلات عن أهداف المنتخب الثلاثة التي سجلها البدلاء بعد الدفع بهم، وهم ساشا، ويحيى الغساني، جاستون سواريز، واختتم كوزمين تبديلاته، بإخراج علاء الدين زهير، برونو أوليفيرا ودفع بكل من زايد سلطان وألفارو دي أوليفيرا.

الإمارات
المنتخب الوطني
كوزمين
سوريا
آخر الأخبار
فلسطينيون يهرولون بعد القصف الإسرائيلي على مبنى سكني في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تصعد عملياتها العسكرية في مدينة غزة
اليوم 01:06
إيفيت كوبر وزيرة الخارجية البريطانية
الأخبار العالمية
تعديل وزاري في بريطانيا
اليوم 01:06
اجتماع الحكومة اللبنانية برئاسة جوزيف عون (أف ب)
الأخبار العالمية
الحكومة اللبنانية تقر خطة الجيش بشأن حصر السلاح في يد الدولة
اليوم 01:06
سيارات محترقة جراء العنف في طرابلس (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: بدأنا تنفيذ خريطة الطريق تمهيداً لإجراء الانتخابات في ليبيا
اليوم 01:06
مستوطنون يراقبون مزارعين فلسطينيين في رام الله (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مستوطنون يهاجمون قرية فلسطينية في الضفة
اليوم 01:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©