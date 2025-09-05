كوزمين يُجري 11 تغييراً لـ«الأبيض» في الشوط الثاني أمام سوريا

معتز الشامي (أبوظبي)



لعب منتخبنا الوطني بفريقين خلال ودية سوريا، وخلال الشوط الثاني أجرى الجهاز الفني بقيادة كوزمين 11 تغييراً، للوقوف على جاهزية أكبر عدد من اللاعبين، في القائمة التي ضمت 28 لاعباً خلال المعسكر الحالي، بالإضافة إلى منح الفرصة للجميع، لتقييم أفضل العناصر والمستويات قبل استدعاء التشكيلة التي تخوض غمار المرحلة الرابعة من تصفيات المونديال في الدوحة خلال أكتوبر المقبل.

ومع بداية اللقاء دفع كوزمين بتشكيلة ضمّت علي خصيف، علاء الدين زهير، لوكاس بيمنتا، ساشا، إيريك، حارب عبدالله، عبدالله رمضان، محمد عبدالباسط، علي صالح، فابيو ليما، كايو كانيدو.

ومع بداية الشوط الثاني، أشرك المدرب، برونو أوليفيرا، كوامي، جاستون سواريز، ماركوس ميلوني، بدلاً من عبدالله رمضان، محمد عبدالباسط، حارب عبد الله، لوكاس بيمنتا، وفي الدقيقة 62 دفع بكل من يحيى الغساني، نيكولاس خيمنيز، لوان بيريرا، بدلاً من فابيو ليما، علي صالح، كايو كانيدو، وفي الدقيقة 78 أشرك حمد المقالي، روبين فيليب بدلاً من علي خصيف وإريك.

وأسفرت التبديلات عن أهداف المنتخب الثلاثة التي سجلها البدلاء بعد الدفع بهم، وهم ساشا، ويحيى الغساني، جاستون سواريز، واختتم كوزمين تبديلاته، بإخراج علاء الدين زهير، برونو أوليفيرا ودفع بكل من زايد سلطان وألفارو دي أوليفيرا.