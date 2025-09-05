السبت 6 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الشارقة ووريورز» بطل «موانئ دبي للكريكيت»

«الشارقة ووريورز» بطل «موانئ دبي للكريكيت»
5 سبتمبر 2025 15:52

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات.. نهج إنساني راسخ ومبادرات لا تعرف الحدود
«شيخ الاستدامة».. يحوّل مخلفات الأشجار إلى روائع ثقافية


توّج «الشارقة ووريورز» بطلاً للنسخة الثالثة من بطولة موانئ دبي العالمية للكريكيت للتطوير، بفوزه على «ديزرت فايبرز»، بفارق 4 أشواط، في نهائي متقارب ومثير، بمقر ملاعب أكاديمية المجلس الدولي للكريكيت بدبي.
ونجح «الشارقة ووريورز» في حسم المباراة النهائية على حساب «ديزرت فايبرز» الذي خسر في النهاية بفارق ضئيل، رغم بدايته القوية في المباراة، وقدم فريق «ديزرت فايبرز» أداءً منضبطاً في البداية ولكن «الشارقة ووريورز» حسم الموقعة في النهاية، وتُوج باللقب بنتيجة 134 نقطة.
وأتاحت البطولة الفرصة للاعبي الكريكيت الإماراتيين الصاعدين لعرض مواهبهم، قبل مزاد لاعبي موانئ دبي العالمية للكريكيت لعام 2025، والمقرر إقامته بعد أيام من كأس آسيا 2025، وحاز سانجاي باهال لاعب «ديزرت فايبرز» على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

الإمارات
الشارقة
الكريكيت
دبي
آخر الأخبار
فلسطينيون يهرولون بعد القصف الإسرائيلي على مبنى سكني في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تصعد عملياتها العسكرية في مدينة غزة
اليوم 01:06
إيفيت كوبر وزيرة الخارجية البريطانية
الأخبار العالمية
تعديل وزاري في بريطانيا
اليوم 01:06
اجتماع الحكومة اللبنانية برئاسة جوزيف عون (أف ب)
الأخبار العالمية
الحكومة اللبنانية تقر خطة الجيش بشأن حصر السلاح في يد الدولة
اليوم 01:06
سيارات محترقة جراء العنف في طرابلس (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: بدأنا تنفيذ خريطة الطريق تمهيداً لإجراء الانتخابات في ليبيا
اليوم 01:06
مستوطنون يراقبون مزارعين فلسطينيين في رام الله (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مستوطنون يهاجمون قرية فلسطينية في الضفة
اليوم 01:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©