«الشارقة ووريورز» بطل «موانئ دبي للكريكيت»

دبي (وام)



توّج «الشارقة ووريورز» بطلاً للنسخة الثالثة من بطولة موانئ دبي العالمية للكريكيت للتطوير، بفوزه على «ديزرت فايبرز»، بفارق 4 أشواط، في نهائي متقارب ومثير، بمقر ملاعب أكاديمية المجلس الدولي للكريكيت بدبي.

ونجح «الشارقة ووريورز» في حسم المباراة النهائية على حساب «ديزرت فايبرز» الذي خسر في النهاية بفارق ضئيل، رغم بدايته القوية في المباراة، وقدم فريق «ديزرت فايبرز» أداءً منضبطاً في البداية ولكن «الشارقة ووريورز» حسم الموقعة في النهاية، وتُوج باللقب بنتيجة 134 نقطة.

وأتاحت البطولة الفرصة للاعبي الكريكيت الإماراتيين الصاعدين لعرض مواهبهم، قبل مزاد لاعبي موانئ دبي العالمية للكريكيت لعام 2025، والمقرر إقامته بعد أيام من كأس آسيا 2025، وحاز سانجاي باهال لاعب «ديزرت فايبرز» على جائزة أفضل لاعب في البطولة.