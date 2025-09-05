«الأبيض الأولمبي» يرفع شعار «السادسة» أمام هونج كونج

معتصم عبدالله (أبوظبي)



يخوض منتخبنا الأولمبي في الساعة التاسعة والنصف مساء السبت، على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي، مباراته الثانية، ضمن المجموعة التاسعة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2026 في السعودية، حين يواجه هونج كونج، فيما تسبقها مواجهة إيران مع جوام في الساعة السادسة والنصف على الملعب ذاته.

ويتصدر «الأبيض الأولمبي» جدول ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط، وبفارق الأهداف عن إيران، بعد فوزه الكبير في الجولة الأولى على جوام 13-0، وهو ثاني أكبر انتصار في الجولة الافتتاحية، بينما تغلبت إيران على هونج كونج 4-0.

وتُختتم مباريات المجموعة الثلاثاء المقبل، بلقاء منتخبنا مع إيران، في مواجهة مرشحة لحسم هوية المتأهل، بالتزامن مع مباراة جوام وهونج كونج، ويتأهل إلى النهائيات متصدرو المجموعات الـ11 إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني، لتنضم إلى السعودية «المستضيفة».

وتبدو مواجهة الليلة مكشوفة الأوراق بين المنتخبين، بعدما التقى الطرفان ودياً في معسكر منتخبنا الإعدادي في تايلاند يونيو الماضي، وانتهت المباراة بخماسية نظيفة لـ «الأبيض»، سجلها اللاعبون ريتشارد أوكونور، منصور المنهالي، علي عبدالعزيز، مايد الكاس، وعلي المعمري.

وأكد الأوروجوياني مارسيلو برولي مدرب منتخبنا، أن الجهاز الفني أغلق سريعاً ملف الفوز التاريخي على جوام، وقال: «أعتز بالانتصار الكبير، لكنه ليس هدفنا الأساسي، ونحن نركز على التأهل إلى النهائيات، وبناء فريق قوي للمستقبل».

من جانبه، شدد مايد الكاس مهاجم منتخبنا، وصاحب «الهاتريك» في مباراة الافتتاح، على أهمية احترام جميع المنافسين، وقال: «هدفنا تسجيل أكبر عدد من الأهداف والمحافظة على نظافة شباكنا لضمان أفضلية التأهل».

وأضاف: «المباريات المقبلة أمام هونج كونج وإيران هي الأهم، وننتظر من جماهيرنا استمرار الدعم كما حدث في الجولة الأولى».

كما أشاد عيسى خلفان، الذي ارتدى «شارة القيادة» في الشوط الثاني من مباراة جوام، بروح الفريق، وقال: «العمل الجماعي كان مفتاح الفوز العريض، الآن تنتظرنا مواجهة هونج كونج، ونعمل على الحفاظ على النسق ذاته من أجل حصد النقاط التسع كاملة».

ويحمل «الأبيض الأولمبي» شعار التأهل السادس إلى النهائيات القارية من أصل سبع مشاركات في التصفيات، بعدما حجز بطاقته في نسخ عُمان 2014، قطر 2016، تايلاند 2020، أوزبكستان 2022، وقطر 2024، فيما غاب فقط عن نسخة الصين 2018.

وتشهد التصفيات الحالية مشاركة قياسية بـ 44 منتخباً وُزعت على 11 مجموعة تُقام مبارياتها بنظام التجمع، حيث يتأهل 15 منتخباً إلى النهائيات بواقع متصدري المجموعات وأفضل أربعة من أصحاب المركز الثاني، إلى جانب السعودية المستضيفة التي تنظم البطولة للمرة الأولى في تاريخها.