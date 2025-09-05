فلاهوفيتش يحلم بـ«البريميرليج» رغم مفاوضات الإنتر!



معتز الشامي (أبوظبي)



كشفت تقارير صحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت» عن فتح نادي إنتر ميلان قنوات اتصال مع مدير أعمال الصربي دوسان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس، من أجل ضمه في صفقة انتقال حر «صيف 2026»، غير أن اللاعب يضع نصب عينيه الانتقال إلى الدوري الإنجليزي براتب لا يقل عن 10 ملايين يورو.

وينتهي عقد فلاهوفيتش مع يوفنتوس بنهاية الموسم الحالي، وسط تأكيدات أنه لن يمدد تعاقده، حيث يخطط اللاعب للرحيل في يونيو المقبل، مع الحصول على مكافأة توقيع تبلغ 10 ملايين يورو وراتب ثابت بالقيمة نفسها.

وقال تقرير «لاجازيتا»: «فلاهوفيتش يريد مغادرة يوفنتوس في يونيو، والحصول على عقد ضخم، وهدفه الأساسي هو اللعب في الدوري الإنجليزي، وهناك أيضاً احتمال أن يبقى في إيطاليا، حيث جرت اتصالات خلال الأشهر الماضية مع ميلان، الذي حاول التعاقد معه فوراً، وكذلك مع الإنتر الذي يدرس خيار التوقيع معه مجاناً عند نهاية عقده»، وبحسب التقارير، فإن جوزيبي ماروتا، المدير التنفيذي للإنتر، تواصل بالفعل مع اللاعب لمعرفة مدى استعداده للانتقال للنادي.

في المقابل، توقفت مفاوضات يوفنتوس بشأن تجديد عقد اللاعب، بعدما رفض المهاجم الصربي فكرة تخفيض راتبه، حيث يحصل حالياً على 8 ملايين يورو سنوياً، ترتفع إلى 12 مليوناً مع المكافآت.

ويبلغ فلاهوفيتش «25 عاماً»، وبدأ الموسم بقوة، مسجلاً هدفين عندما لعب بديلاً في أول مباراتين ليوفنتوس بالدوري، ومع إصراره على خوض تجربة جديدة، يبدو أن مستقبله سيكون بعيداً عن تورينو.