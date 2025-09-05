السبت 6 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فلاهوفيتش يحلم بـ«البريميرليج» رغم مفاوضات الإنتر!

فلاهوفيتش يحلم بـ«البريميرليج» رغم مفاوضات الإنتر!
5 سبتمبر 2025 16:09

 
معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
بن ناصر من ميلان إلى دينامو زغرب
إيفرتون يسعى لتجديد عقد بيكفورد


كشفت تقارير صحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت» عن فتح نادي إنتر ميلان قنوات اتصال مع مدير أعمال الصربي دوسان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس، من أجل ضمه في صفقة انتقال حر «صيف 2026»، غير أن اللاعب يضع نصب عينيه الانتقال إلى الدوري الإنجليزي براتب لا يقل عن 10 ملايين يورو.
وينتهي عقد فلاهوفيتش مع يوفنتوس بنهاية الموسم الحالي، وسط تأكيدات أنه لن يمدد تعاقده، حيث يخطط اللاعب للرحيل في يونيو المقبل، مع الحصول على مكافأة توقيع تبلغ 10 ملايين يورو وراتب ثابت بالقيمة نفسها.
وقال تقرير «لاجازيتا»: «فلاهوفيتش يريد مغادرة يوفنتوس في يونيو، والحصول على عقد ضخم، وهدفه الأساسي هو اللعب في الدوري الإنجليزي، وهناك أيضاً احتمال أن يبقى في إيطاليا، حيث جرت اتصالات خلال الأشهر الماضية مع ميلان، الذي حاول التعاقد معه فوراً، وكذلك مع الإنتر الذي يدرس خيار التوقيع معه مجاناً عند نهاية عقده»، وبحسب التقارير، فإن جوزيبي ماروتا، المدير التنفيذي للإنتر، تواصل بالفعل مع اللاعب لمعرفة مدى استعداده للانتقال للنادي.
في المقابل، توقفت مفاوضات يوفنتوس بشأن تجديد عقد اللاعب، بعدما رفض المهاجم الصربي فكرة تخفيض راتبه، حيث يحصل حالياً على 8 ملايين يورو سنوياً، ترتفع إلى 12 مليوناً مع المكافآت.
ويبلغ فلاهوفيتش «25 عاماً»، وبدأ الموسم بقوة، مسجلاً هدفين عندما لعب بديلاً في أول مباراتين ليوفنتوس بالدوري، ومع إصراره على خوض تجربة جديدة، يبدو أن مستقبله سيكون بعيداً عن تورينو.

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
إنتر ميلان
ميلان
دوسان فلاهوفيتش
آخر الأخبار
فلسطينيون يهرولون بعد القصف الإسرائيلي على مبنى سكني في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تصعد عملياتها العسكرية في مدينة غزة
اليوم 01:06
إيفيت كوبر وزيرة الخارجية البريطانية
الأخبار العالمية
تعديل وزاري في بريطانيا
اليوم 01:06
اجتماع الحكومة اللبنانية برئاسة جوزيف عون (أف ب)
الأخبار العالمية
الحكومة اللبنانية تقر خطة الجيش بشأن حصر السلاح في يد الدولة
اليوم 01:06
سيارات محترقة جراء العنف في طرابلس (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: بدأنا تنفيذ خريطة الطريق تمهيداً لإجراء الانتخابات في ليبيا
اليوم 01:06
مستوطنون يراقبون مزارعين فلسطينيين في رام الله (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مستوطنون يهاجمون قرية فلسطينية في الضفة
اليوم 01:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©