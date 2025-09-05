إيزاك وليفربول.. «تفاصيل مثيرة» في «الصفقة السامة»!



معتز الشامي (أبوظبي)



لم يكن الاثنين الماضي مجرد نهاية لسوق انتقالات ساخن، بل كان بداية فصل جديد في تاريخ ليفربول، قبل دقائق من إغلاق باب الانتقالات، وقّع المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك عقداً يمتد لستة أعوام، ليصبح المهاجم رقم 9 الجديد لـ«الريدز»، في صفقة قياسية وصفت بأنها «الصفقة السامة»، بعد أن مرّت بأطول وأعقد المفاوضات وأكثرها جدلاً في الكرة الإنجليزية، بحسب تقرير لصحيفة «ذا أتليتك» كشفت في معلومات مثيرة عن تلك الصفقة التي ما زالت تشغل الرأي العام الرياضي حول العالم والمتابعين للدوري الإنجليزي تحديداً.

وأشار التقرير إلى أن إيزاك ارتبط بعقد طويل الأمد مع نيوكاسل حتى 2028، يتقاضى خلاله نحو 150 ألف جنيه أسبوعياً، وبعد تسجيله 25 هدفاً في موسم 2023-2024 طالب بزيادة راتبه، لكن مع رحيل أماندا ستايفلي، وقدوم المدير الرياضي بول ميتشل، جُمدت مفاوضات التجديد، وشعر اللاعب بأن مستقبله غير مضمون، وبالتالي اتخذ قرار الرحيل، خاصة بعدما واصل التألق مسجلاً 27 هدفاً في موسم 2024-2025، ليصبح أحد أبرز المهاجمين في أوروبا.

لم يكن اهتمام ليفربول بإيزاك ليس وليد اللحظة، فقد تابعوه منذ أيامه مع نادي AIK السويدي، وسبق أن وضعوه بديلاً محتملاً لداروين نونيز، قبل التعاقد معه في 2022، ومع وفاة ديوجو جوتا في حادث مأساوي هذا الصيف، ورحيل نونيز إلى الهلال السعودي، ازدادت حاجة ليفربول لمهاجم من الطراز الأول، وكان إيزاك الهدف الأول.

ورفض نيوكاسل عرضاً أولياً بقيمة 110 ملايين جنيه مطلع أغسطس، واعتبره «إهانة»، لكن اللاعب صعّد الموقف، بإعلان إصابته، ورفض السفر مع الفريق لجولته الآسيوية، قبل أن يخرج عبر إنستجرام مؤكداً أن «الوعود كُسرت» وأن العلاقة لم يعد بالإمكان إصلاحها، رد نيوكاسل كان غاضباً، نافياً أي التزام بالسماح له بالرحيل. ورغم ذلك، استمر اللاعب في موقفه الرافض للعب، ما دفع الإدارة لإعادة حساباتها.

وأشار تقرير «ذا أتليتك» إلى أن الموضوع لم يقتصر على الجانب الرياضي، بل وصل إلى اجتماعات حساسة حضرها السعودي ياسر الرميان رئيس النادي، في محاولة أخيرة لإقناع اللاعب بالعدول عن قراره، لكن إيزاك أصر على موقفه، مؤكداً أنه لن يرتدي قميص نيوكاسل مجدداً، وفي المقابل واصل ليفربول الضغط عبر مديره الرياضي ريتشارد هيوز، والمدير التنفيذي لكرة القدم مايكل إدواردز، وهو ما تسبب في توتر علاقتهما بمدرب نيوكاسل إيدي هاو، الذي وصف الوضع بـ«الخسارة المزدوجة» للفريق.

ومع فشل نيوكاسل في ضم بدائل كبرى مثل سيسكو أو مبومو، اضطر النادي للتراجع تدريجياً، وبالتوازي توصل إلى اتفاق لضم الألماني فولتيماد والكونغولي يوان فيسا لتأمين الهجوم، ومع اقتراب الموعد النهائي، بدأت البنوك في الترتيب لتمويل جزء من عائدات الصفقة مقدماً، في إشارة واضحة أن البيع بات حتمياً.

وليلة الأحد قبل يوم من غلق باب القيد، وبعد انتصار ليفربول على أرسنال، جاء الاتفاق النهائي، بتقديم 125 مليون جنيه يدفعها ليفربول، ترتفع قيمتها إلى 130 مليون لنيوكاسل بسبب بنود تضامنية، ونال ريال سوسيداد بدوره ما يقارب 10 ملايين يورو بحكم نسبته من إعادة البيع.

وانضم إيزاك إلى فريق هجومي «مرعب» يضم صلاح، كيييزا، فيرتز، جاكبو، إكيتيكي والموهبة الصاعدة نجوموها، واللاعب السويدي قال في أول تصريح له: «أريد صناعة التاريخ، الفوز بالبطولات هو هدفي الأكبر، وليفربول المكان المثالي لذلك».

وهكذا انتهت الصفقة التي هزت الدوري الإنجليزي، نيوكاسل حصل على أكبر عائد مالي في تاريخه، وليفربول ضمن رأس حربة من «العيار الثقيل»، أما إيزاك خرج من «ظل» الخلافات ليرتدي قميصاً يطمح من خلاله إلى البطولات، لكنها ستظل في ذاكرة الجماهير واحدة من أكثر الصفقات السامة وإثارة للجدل.