«جائزة موناكو» ضمن «الفورمولا-1» إلى 2035

«جائزة موناكو» ضمن «الفورمولا-1» إلى 2035
5 سبتمبر 2025 16:37

 
لندن (د ب أ)

تم تأمين مستقبل إمارة موناكو على المدى الطويل، ضمن أجندة سباقات الجائزة الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات «الفورمولا-1»، بعد إبرام عقد جديد لمدة عشر سنوات.
ولا يزال العقد الحالي للسباق الشهير سارياً حتى عام 2031، وجاء تمديده ليؤكد بشكل قاطع على مستقبله، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).
ويأتي هذا العقد الجديد، الذي يستمر حتى عام 2035، في أعقاب عقود «الفورمولا-1» طويلة الأمد السارية بالفعل في سيلفرستون (2034)، ومدريد (2035)، والبحرين (2036)، وأستراليا (2037)، وميامي والنمسا (2041).
وكان البريطاني لاندو نوريس فاز بسباق جائزة موناكو الكبرى هذا الموسم، ورغم أن هذا السباق دائم الحضور في أجندة سباقات «الفورمولا-1» منذ عام 1955، باستثناء نسخة عام 2020 الذي ألغي بسبب جائحة كوفيد-19، فإنه تعرض لانتقادات عديدة بسبب قلة التجاوز، كما أن قاعدة التوقفين الإلزامية، التي تم تطبيقها في وقت سابق من هذا العام، لم تضف الكثير من الإثارة على السباق.
ومن المقرر أن يقام سباق الجائزة الكبرى في مونت كارلو العام المقبل، خلال أول عطلة نهاية أسبوع من شهر يونيو، بدلاً من موعده التقليدي في نهاية مايو.
وصرح ستيفانو دومينيكالي، رئيس «الفورمولا-1»: «لطالما صدحت شوارع موناكو بأصوات الفورمولا-1 منذ بدايات هذه الرياضة، لذا يسعدني الإعلان عن تمديد هذا الحدث الرائع حتى عام 2035».
وشدد دومينيكالي: «إنه سباق أسطوري يحظى بإعجاب وحب جميع السائقين والمشجعين، ويتميز بأجواء فريدة بفضل موقعه في أجمل إمارة في العالم».

 

الفورمولا-1
بطولة العالم للفورمولا-1
موناكو
أستراليا
مدريد
البحرين
