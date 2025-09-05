السبت 6 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
روني: مباريات إنجلترا «مملة»!

روني: مباريات إنجلترا «مملة»!
5 سبتمبر 2025 16:50

 
لندن (د ب أ)

يرى واين روني، الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا لكرة القدم، أن مشاهدة المنتخب الإنجليزي في مباريات «السهلة» يبدو مملاً، معرباً عن اعتقاده أن ذلك يضع الألماني توماس توخيل، مدرب الفريق، في موقف لا يحسد عليه.
ورغم فوز منتخب إنجلترا مبارياته الثلاث الأولى تحت قيادة توخيل، والتي تضمنت الانتصار 2 - صفر على ألبانيا و3 - صفر على لاتفيا و1 - صفر على أندورا، فإن روني لا يجدها لقاءات ممتعة.
وقال أسطورة كرة القدم الإنجليزي لبرنامج «ذا واين روني شو»: «مشاهدة منتخب إنجلترا الآن، وبعض المباريات التي نعرف أنه سيفوز بها، أمر ممل بعض الشيء». وأضاف في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) «المباريات القليلة الماضية، كانت ضد أندورا أو ما شابه، كانت تجربة مؤلمة، من الواضح أن التأهل للبطولة هو ما يستمتع به المرء».
وأشار روني: «أشعر بالأسف تجاه توماس توخيل، لأنه ربما يريد مباراة جيدة يظهر فيها قدراته، إنه موقف لا يحسد عليه حقاً».
وتابع: «إنه مدرب من الطراز الرفيع، وأعرف أنه ربما يكون لديه بعض الانتقاد لطريقة لعب إنجلترا، هذه المباريات مجرد هراء في الحقيقة».
وأتم روني حديثه، قائلاً: «عندما تصل للملعب، أنت تعرف أن إنجلترا ستفوز، مواجهة عشرة لاعبين يدافعون خلف الكرة، ومطالبتك بضرورة اختراق دفاعهم، هو أمر ليس سهلاً ضد أي فريق».

 

منتخب إنجلترا
واين روني
تصفيات كأس العالم
توماس توخيل
