الاتحاد الألماني يحيل الإساءات تجاه ثلاثي المنتخب إلى الادعاء العام

5 سبتمبر 2025 16:51

 
دوسلدورف (د ب أ)

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، أنه تم إحالة الإساءة العنصرية، التي تعرض لها ثلاثة من لاعبي منتخب ألمانيا إلى مكتب المدعي العام.
وتعرض المدافعان أنطونيو روديجير وجوناثان تاه، واللاعب الجديد ننامدي كولينز، لإساءة عنصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد هزيمة ألمانيا صفر- 2 أمام مضيفه منتخب سلوفاكيا، في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 .
وكان الاتحاد الألماني لكرة القدم أشار إلى الإساءة التي تمت عقب صافرة النهاية بفترة وجيزة، في منشور على موقع (إكس) للتواصل الاجتماعي.
وغرد الاتحاد في حسابه على موقع إكس: «لسنا سعداء، أنتم لستم سعداء، لا يمكننا أن نكون راضين على الإطلاق، ولكن قبل التعليق على هذا المنشور، يرجى تذكر أن الكراهية لم تحسن الوضع قط، العنصرية تحديدا لا مكان لها هنا».
وكانت الخسارة التي تعرضت لها ألمانيا هي الأولى في تاريخها بتصفيات كأس العالم، خارج أرضها، علماً بأنها الهزيمة الرابعة التي يتلقاها الفريق إجمالاً في مباراته الـ105 بالتصفيات المؤهلة للمونديال.

ألمانيا
منتخب ألمانيا
سلوفاكيا
تصفيات كأس العالم
أنتونيو روديجير
