السبت 6 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«سلة الشارقة» تستعد للموسم الجديد بالتعاقد مع «ثنائي أجنبي»

«سلة الشارقة» تستعد للموسم الجديد بالتعاقد مع «ثنائي أجنبي»
5 سبتمبر 2025 17:43

 
علي معالي (أبوظبي)

أعلن نادي الشارقة عن التعاقد مع «ثنائي أجنبي»، استعداداً للموسم الجديد في كرة السلة، وهما الإنجليزي كافيل ويليامز، والأميركي جلين روبنسون، ويملك كل منهما خبرات كبيرة، حيث يلعب ويليامز في مركز الارتكاز، وخاض تجربة احتراف في أكثر من 10 دوريات حول العالم، من بينها أميركا، وإيطاليا، وبلجيكا، وبولندا، وفرنسا، وتايوان، والمكسيك، بالإضافة إلى تمثيل منتخبات بريطانيا من المراحل السنية إلى المنتخب الأول، وشارك في بطولة أوروبا 2022، وآخر محطاته عندما تُوج مع الأهلي المصري ببطولة دوري السلة في الموسم الماضي، وسبقتها تجربة مع جيلين تايجرز الصيني.
ويأتي روبنسون من سيول سامسونج الكوري، وبدأ مسيرته في الدوري الأميركي للمحترفين «إن بي إيه» عام 2014، ولعب لأندية عدة، منها مينيسوتا تمبر ولفز، وإنديانا بيسرز، وستيت ووريورز.
وخلال الموسم الجديد الذي يبدأ 15 سبتمبر الجاري ببطولة كأس الاتحاد المفتوحة للرجال، هناك الكثير من التحديات أمام «الملك»، منها كيفية الحفاظ على لقب بطولة الدوري، إضافة إلى المنافسة على بقية الألقاب المحلية الأخرى، وكذلك مشاركة الفريق للمرة الأولى في دوري سوبر غرب آسيا مع شباب الأهلي، وهو التحدي المهم في مسيرة الشارقة القارية.
ويبحث المدرب «المخضرم» عبدالحميد إبراهيم عن كيفية مواصلة «الملك» لمسيرته المحلية المتميزة، إضافة إلى الانطلاقة القارية الجديدة.

الإمارات
كرة السلة
الشارقة
شباب الأهلي
