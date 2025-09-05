920 لاعباً في بطولة العالم لبناء الأجسام بالفجيرة

فيصل النقبي (الفجيرة)



بدأت إجراءات التسجيل والميزان لبطولتي العالم للمحترفين و«مستر آند مسز وورلد» للهواة والمحترفين لبناء الأجسام «الفجيرة 2025»، إيذاناً ببدء المنافسات الرسمية يوم السبت في مجمع زايد الرياضي، بمشاركة 920 لاعباً ولاعبة من 116 دولة، وتقام البطولة برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة.

وتنظم دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة البطولة، بالتعاون مع الاتحادين الإماراتي والدولي لبناء الأجسام، وتشمل فئات للهواة والمحترفين في بناء الأجسام، والفيزيك للرجال والنساء، مع منح 15 بطاقة احتراف لأفضل المتأهلين من فئة الهواة.

وأكد المهندس محمد عبيد بن ماجد، رئيس اللجنة العليا المنظمة، أن إجراءات الوزن تضمن العدالة وتكافؤ الفرص، وتعكس المستوى التنظيمي المتميز، مشيراً إلى استقطاب البطولة أبرز الأسماء العالمية.

من جانبه، وصف روفائيل سانتوخا، رئيس الاتحاد الدولي بطولة الفجيرة بأنها الحدث الأكثر احترافية في الأجندة العالمية، مؤكداً أنها أصبحت منصة تعزز القيم الرياضية وتجمع الثقافات تحت سقف واحد.