رسالة الأرجنتين إلى ميسي.. «لا تعتزل يا بطل»!



عمرو عبيد (القاهرة)



فازت الأرجنتين على فنزويلا، وقدّم المنتخب مباراة قوية وجيدة في ملعبه، «المونومينتال»، لكن الصحف ووسائل الإعلام المحلية والعالمية، لم تكتب أو تتحدث إلا عن «الأسطوري»، ليونيل ميسي، وفوق غلافها الرئيس، قالت «أوليه» الأرجنتينية إنها كانت ليلة استعراضية من جانب «الساحر»، وطالبته صراحة بعدم الرحيل بقولها «لا تعتزل يا بطل!».

وهو الأمر الذي دارت حوله أغلب تقارير الصحف المحلية، التي أثنت على ما قدمه «الساحر» في المباراة، وبدت كأنها تتمنى ألا يتوقف عن اللعب أبداً، أو على الأقل يخوض «المونديال» الأخير مع «راقصي التانجو» في صيف 2026، واهتمت «أوليه» بإلقاء الضوء على رسالة رودريجو دي بول إلى قائده، حيث قال: «لا أعرف مدى الوقت المتبقي حتى اليوم الأخير، لكني سأستمتع باللعب معك وقتها، مثلما كان الحال في اليوم الأول لي بجوارك»، كما أبدت تفاؤلها بتصريح ميسي حول أنه يسير «يوماً بيوم»، إذ ترى أنه قد يخوض كأس العالم المقبلة بالفعل، طالما يحصل على الراحة الكافية، وسط ظروف ملائمة في المنتخب، تدعم خطواته الدولية الأخيرة.



«لا فوز» كتبت أن الشغف لا يُضاهى ولا يتوقف، طالما يلعب ميسي مع الأرجنتين، ومنحته 10/10 في درجات تقييم لاعبي المنتخب بتلك المباراة، قائلة إنه ظهر بصورة «رائعة» في ليلته «الاستثنائية»، التي شهدت الكثير من العواطف، سواء من قبل «البرغوث» أو جماهير «المونومينتال»، أما «كلارين» فقالت إن ميسي نثر سحره وأهدافه في ليلة «وداع» تاريخية، ونشرت تقريراً بعنوان «ساحر كرة القدم قدّم أفضل ألعابه»، في آخر ليلة رسمية له بالتصفيات اللاتينية.

وبعنوان «ليلة أخرى لن ينساها ميسي»، تحدثت «لا ناسيون» عن «الليلة الأخيرة الأولى» في ختام ميسرة «البرغوث»، مشيرة إلى أنها لن تكون الأخيرة بالفعل حسب رأيها، خاصة مع نشرها لمقال رئيسي، تحدثت فيه عن أن ميسي بدأ بالفعل في طريق الاعتزال، لكن كأس العالم 2026 سيكون لائقاً ورائعاً بـ«لحظة الختام»، وكذلك في تقرير آخر، حول أن المنتخب لا يمكنه الاستغناء عن «ليو» الآن، وهو لن يتخلى عن قميصه المُفضّل، وإذا كانت تلك الليلة تأتي ضمن بداية «المرحلة الحتمية»، فإنها لن تكون الأخيرة حالياً، كما ألمح مدربه سكالوني.

أما «إل ديا»، فنقلت تبادل الشُكر بين ميسي وجماهير الأرجنتين في الملعب التاريخي، وأشارت إلى أن كل شيء كان لائقاً بليلة وداع «الأسطورة»، مؤقتاً، حيث اتسمت بكثير من الدفء والعواطف، رغم برودة الطقس، وقالت «لا كابيتال» إن ميسي تألق في ليلة، استسلم فيها «المونومينتال» عند قدميه، ورغم الكثير من العواطف التي رافقته في البداية، فإنه عندما ألقاها خلف ظهره، انطلق كعادته بأداء يؤكد أنه قادر على الاستمرار.



ورغم خوض المنتخب الإسباني المباريات في تلك الفترة، فإن صورة ميسي تصدّرت المواقع الإلكترونية للصحف الكتالونية، حيث تحدثت «لي سبورتيو» عن الوداع العاطفي بين «ليو» وجماهير الأرجنتين، واهتمت صحيفتا «موندو» و«سبورت» بتصريحاته حول المشاركة في كأس العالم، إذ ترى الأولى أنه قد يُشارك بالفعل، بينما تعتقد الثانية أن المنطق يؤكد عدم ظهوره في «المونديال» المقبل.