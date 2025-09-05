السبت 6 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
«رماية الإمارات» تعود إلى «حصاد الإنجازات»

«رماية الإمارات» تعود إلى «حصاد الإنجازات»
5 سبتمبر 2025 18:21

أبوظبي (الاتحاد)


قاد الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، منتخبنا الوطني لرماية الأطباق «الاسكيت»، إلى الفوز بالمركز الأول، والميدالية الذهبية، في «بطولة خريف ظفار الخليجية لرماية الشوزن»، والمقامة حالياً في سلطنة عُمان الشقيقة، كما حقق الميدالية الفضية في الفردي، بعد تساويه في المركز الأول مع بطل العالم الرامي الكويتي عبد العزيز السعد، ليحتكمان إلى الطلقات الذهبية، بعد أن تساوى رصيدهما عند «57 طبقاً».
وعاد الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم إلى المشاركة في البطولات، بعد غياب استمر فترة طويلة، مما ألقى بظلاله على اللعبة والبطولة، لذلك تعد العودة والنتائج خطوة على طريق عودة الإنجازات إلى رماية الإمارات.

 

ويضم منتخب رماية الإسكيت، الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، وسيف بن فطيس، ومحمد حسن، وقدم «الثلاثي» مستوى رائعاً على صعيد الفرق، كما تأهلوا جميعاً إلى نهائي البطولة، في ظاهرة تعيد إلى الأدهان العصر الذهبي لرماية الأطباق.
وانفرد منتخبنا بصدارة الفرق برصيد 355 طبقاً، وتبعه منتخب عُمان «347 طبقاً»، ومنتخب قطر «335 طبقاً».
وعلى صعيد الفردي، حل الرامي الكويتي عبدالله الرشيدي صاحب ذهبية «أولمبياد ريودي جانيرو» في المركز الثالث، ونال الميدالية البرونزية برصيد 42 طبقاً، ونجم منتخبنا محمد حسن رابعاً برصيد 31 طبقاً، وجاء نجم منتخبنا سيف بن فطيس خامساً برصيد 23 طبقاً، والرامي العُماني نغموش الحتالي سادساً «15 طبقاً».
وعلى صعيد فردي السيدات، فازت بالميدالية الذهبية البحرينية مريم الحساني «49 طبقاً»، ونالت القطرية هاجر محمد الميدالية الفضية بـ «45 طبقاً»، فيما حصدت البحرينية مريم العسم الميدالية البرونزية «35 طبقاً».
من جانب آخر، يبدأ منتخب رماية التراب مشواره بالبطولة، ويمثلنا على صعيد الفردي، الشيخ مكتوم بن سعيد بن مكتوم الذي يشارك للمرة الأولى، إلى جانب يحيى سهيل المهيري.

 

