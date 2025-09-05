السبت 6 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أندية «البريميرليج» تنفق 300 مليون يورو على نجوم «الكالتشيو»!
5 سبتمبر 2025 18:37

 
معتز الشامي (أبوظبي)

شهد سوق الانتقالات الصيفية 2025 نشاطاً كبيراً بين الدوري الإنجليزي ونظيره الإيطالي، حيث أنفقت أندية «البريميرليج» ما يقارب 300 مليون يورو للتعاقد مع لاعبين من الدوري الإيطالي، في خطوة تعكس استمرار اعتماد الأندية الإنجليزية على «الكالشيو» مصدراً رئيساً للمواهب.
وأبرز الصفقات كان انتقال الهولندي تيجاني رايندرز من ميلان إلى مانشستر سيتي مقابل 55 مليون يورو، وقد ترتفع إلى أكثر من 70 مليوناً مع المكافآت، ليصبح الصفقة الأغلى من «الكالتشيو» إلى «البريميرليج» هذا الصيف، ويدخل اللاعب ركيزة أساسية في مشروع بيب جوارديولا لمواصلة السيطرة محلياً وأوروبياً.
أما ليفربول، حامل لقب الدوري الإنجليزي، دعم دفاعه بالمدافع الواعد جيوفاني ليوني القادم من بارما مقابل 31 مليون يورو، ليحتل المركز الرابع في قائمة أغلى الصفقات من إيطاليا إلى إنجلترا، وأشاد مدرب «الريدز» أرني سلوت سريعاً بقدرات الشاب الإيطالي قائلاً: «يظهر نضجاً لافتاً بالنسبة لعمره، سريع، قوي، ومريح بالكرة. ندفع هذا المبلغ لأننا نراه مستقبلاً واعداً»
وشملت القائمة أيضاً صفقات بارزة مثل دان ندوي من بولونيا إلى نوتنجهام فورست مقابل 42 مليون يورو، وماليك تياو من ميلان إلى نيوكاسل مقابل 35 مليوناً، وكذلك، الفرنسي إنزو لوفى انتقل بصفقة دائمة من روما إلى سندرلاند مقابل 23 مليون يورو بعد فترة إعارة ناجحة الموسم الماضي.
وفي المجمل، انتقل 15 لاعباً من الدوري الإيطالي إلى «البريميرليج» هذا الصيف، بينهم أسماء مثل نواه أوكافور، ياكا بيجول، مايكل كاويودي، لووم تشاونا، نيكولو سافونا، جاكسون تشاتشوا، دييجو كوبولا، دوجلاس لويز وأليكس خيمينيز. وفي الساعات الأخيرة من السوق، أتم فولهام ضم النيجيري صامويل تشوكويزي من ميلان على سبيل الإعارة.
وهذا النشاط الكثيف يعكس عمق الروابط بين السوقين الإيطالي والإنجليزي، حيث تستثمر أندية «البريميرليج» في مواهب «الكالتشو» لتقوية صفوفها في سباق الألقاب، فيما تجني الأندية الإيطالية أرباحاً ضخمة تدعم مشاريعها المستقبلية.

