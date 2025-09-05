الإنتر يتصدر قائمة رواتب «الكالشيو»



معتز الشامي (أبوظبي)



كشف موقع «كالتشيو آند فينانزا» الإيطالي المتخصص عن جداول تفاصيل الرواتب السنوية لأندية الدوري الإيطالي في الموسم الجديد، حيث جاء إنتر ميلان في الصدارة متفوقاً على يوفنتوس ونابولي.

ووفقا للتقرير، هناك خمسة أندية فقط تجاوزت فاتورة رواتبها حاجز الـ100 مليون يورو قبل خصم الضرائب، وهي«إنتر، يوفنتوس، نابولي، روما وميلان». وكان نابولي الأكثر ارتفاعاً في الرواتب مقارنة بالموسم الماضي بنسبة «30.7%»، يليه روما (22.3%)، كومو (25.4%) ويوفنتوس (12.6%).

وفي المقابل، خفّضت أندية مثل تورينو (10.6%)، جنوى (11.3%)، ليتشي (25.9%)، أودينيزي (27.3%) وكالياري (17.3%) نفقاتها بشكل ملحوظ.

واللافت أن ميلان، رغم كونه الأعلى إنفاقا في سوق الانتقالات الصيفية الأخير بأكثر من 160 مليون يورو، وقلّص رواتب لاعبيه بنسبة طفيفة بلغت -0.6%.

جدول رواتب أندية إيطاليا بالمليون يورو

1- إنتر: 141.5

2-يوفنتوس: 123

3-نابولي: 110.1

4-روما: 107.5

5-ميلان: 104.5

6-لاتسيو: 69.9

7-فيورنتينا: 60.8

8- أتالانتا: 57.9

9-كومو: 47.8

10- تورينو: 41.2

11- بولونيا: 38.5

12- ساسولو: 33.3

13- جنوى: 27.8

14-كريمونيزي: 22.8

15-أودينيزي: 20.5

16-بارما: 20.2

17-كالياري: 19.9

18-هيلاس فيرونا: 18.2

19-ليتشي: 15.9

20- بيزا: 14.7