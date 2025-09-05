السبت 6 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

بسبب كولو مواني.. أزمة بين يوفنتوس وسان جيرمان

بسبب كولو مواني.. أزمة بين يوفنتوس وسان جيرمان
5 سبتمبر 2025 19:09

 
معتز الشامي (أبوظبي)

تفجّرت أزمة بين باريس سان جيرمان ويوفنتوس عقب انهيار مفاوضات إعادة المهاجم الفرنسي راندال كولو مواني إلى تورينو هذا الصيف، ما دفع رئيس النادي الباريسي ناصر الخليفي لإطلاق تحذيرات غاضبة تجاه إدارة «السيدة العجوز»
وبحسب ما كشفته صحيفة «سبورتس زون» الفرنسية، فإن الخليفي فقد صبره بعد أسابيع من المفاوضات غير المثمرة، متهماً مسؤولي يوفنتوس بالمماطلة، وقال لهم بشكل مباشر: «عبثتم بنا لأسابيع، هذا انتهى الآن، وأذكر أسلوبكم جيداً، ويمكنكم أن تثقوا في ذلك».
وكان كولو مواني لعب مع يوفنتوس في النصف الثاني من موسم 2024-2025 معاراً من سان جيرمان، حيث سجل 10 أهداف في 22 مباراة بجميع المسابقات، وأبدى رغبة واضحة في العودة، إلا أن الخلاف حول تفاصيل الصفقة والرسوم المالية دفع «البيانكونيري» إلى صرف النظر والتعاقد مع المهاجم البلجيكي لويس أوبيندا من لايبزيج.
وفي الوقت الذي ظل فيه اللاعب متمسكاً بخيار يوفنتوس، وتدخلت أندية أخرى، ليحط المهاجم الفرنسي رحاله في توتنهام يوم إغلاق السوق، فيما أكدت تقارير أخرى من صحيفة ليكيب بدورها استياء سان جيرمان من طريقة تعامل إدارة يوفنتوس، ما يعزز من احتمالية توتر العلاقات بين الناديين في المستقبل القريب.

باريس سان جيرمان
يوفنتوس
ناصر الخليفي
