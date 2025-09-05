السبت 6 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
لاوتارو يتجاوز رقم مارادونا!

لاوتارو يتجاوز رقم مارادونا!
5 سبتمبر 2025 19:11

 
معتز الشامي (أبوظبي)

سطر لاوتارو مارتينيز قائد إنتر ميلان اسمه في تاريخ الكرة الأرجنتينية، بعدما سجل هدفاً خلال فوز منتخب «التانجو» 3-0 على فنزويلا، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.
ودخل مارتينيز المباراة في الشوط الثاني، وبعد دقيقتين فقط من نزوله، نجح في إحراز الهدف الثاني برأسية متقنة، رافعاً رصيده الدولي إلى 33 هدفاً، وبهذا الرقم، تجاوز أسطورة الكرة دييجو أرماندو مارادونا الذي توقف عند 32 هدفاً.
ووضع الإنجاز الجديد مهاجم إنتر في المركز الخامس بقائمة الهدافين التاريخيين للمنتخب الأرجنتيني، خلف الأسطورة ليونيل ميسي (114 هدفاً)، جابرييل باتيستوتا (55)، سيرجيو أجويرو (41) وهيرنان كريسبو (35).
واحتفى النادي الإيطالي بإنجاز قائده عبر موقعه الرسمي، مؤكداً أن ما يحققه لاوتارو يبرهن على قيمته الكبيرة داخل المستطيل الأخضر، سواء مع منتخب بلاده أو في قيادة هجوم «النيرازوري»، وتألق مارتينيز يأتي في وقت مثالي للأرجنتين، التي واصلت انطلاقتها القوية في التصفيات، محققة فوزاً جديداً يعزز ثقتها في الطريق نحو الدفاع عن لقبها العالمي.
وبهذا الهدف، يواصل لاوتارو تعزيز مكانته أحد أبرز مهاجمي جيله، ورسالة واضحة بأنه يسير بخطى ثابتة ليكتب فصلاً مميزاً في تاريخ «الألبيسيليستي».

تصفيات كأس العالم
الأرجنتين
فنزويلا
لوتارو مارتينيز
ليونيل ميسي
