أصغر هداف للبرازيل.. إستيفاو يكتب التاريخ



معتز الشامي (أبوظبي)



يرتبط اسم البرازيل دائماً بكرة القدم الجميلة، حيث أنجبت أجيالاً عديدة من المواهب على مر السنين، وفازت بخمس بطولات كأس عالم، أكثر من أي دولة أخرى، من بيليه إلى رونالدو، ومن نيمار إلى رونالدينيو، تألق العديد من نجوم المستقبل بقميص المنتخب البرازيلي الشهير في سن المراهقة.

ومؤخراً، انضم إستيفاو، البالغ من العمر 18 عاماً، والمنتقل حديثاً إلى تشيلسي، إلى قائمة شهيرة من أصغر النجوم الذين سجلوا للبرازيل، وذلك بعد تسجيله هدف في فوز منتخب السيليساو على تشيلي 3-0، في تصفيات كأس العالم 2026.

ويتصدر قائمة أصغر هدافي المنتخب البرازيلي الأسطورة بيليه، سجل الفائز بكأس العالم ثلاث مرات، أول أهدافه مع البرازيل عام 1957 بعمر 16 عاماً وثمانية أشهر.

وفي المركز الثاني، يأتي إيدو، الذي سجل للبرازيل عام 1966 بعمر 16 عاماً وعشرة أشهر، وفي المركز الثالث، يأتي المهاجم الأسطوري رونالدو، الذي سجل أول أهدافه مع السيليساو عام 1994 بعمر 17 عاماً وسبعة أشهر.

ووضع إندريك، موهبة ريال مدريد الحالية، نفسه في المركز الرابع في القائمة، عندما سجل أول أهدافه مع المنتخب العام الماضي بعمر 17 عاماَ وثمانية أشهر، أما كوتينيو يحتل المركز الخامس، بعد أن سجل هدفا بعمر 17 عاماً وعشرة أشهر عام 1961.

ويحل كارفاليو ليتي، في المركز السادس، حيث سجل هدفاً عندما كان عمره 18 عاماً وشهراً واحداً في عام 1930، ويحتل مارسيلو المركز السابع، حيث سجل للبرازيل عندما كان عمره 18 عاماً وثلاثة أشهر في عام 2006.

وبعد هدفه في تشيلي، أصبح إستيفاو الآن في المركز الثامن في الترتيب التاريخي، بعمر 18 عاماً وأربعة أشهر، ويأتي دييجو في المركز التاسع، حيث سجل هدفاً في عام 2003 عندما كان عمره 18 عاماً وأربعة أشهر، بينما أكمل النجم نيمار قائمة العشرة الأوائل بتسجيله هدفه الأول للبرازيل في عام 2010 وعمره 18 عاماً وستة أشهر.



