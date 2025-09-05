النصر يعبر البطائح إلى ربع نهائي كأس «أبوظبي الإسلامي»



معتصم عبدالله (أبوظبي)



بلغ النصر ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي موسم 2025-2026، بعدما تفوق على مضيفه البطائح 3-2، على استاد خالد بن محمد بالشارقة، ليحسم التأهل بمجموع المباراتين «3-2»، عقب التعادل السلبي في لقاء الذهاب.

وسجل لـ «العميد» الكولومبي كيفن أجودلو في الدقيقة 26، وعبدالله توري «هدفين» في الدقيقتين 33 و54، فيما أحرز دانييل بيسا هدفي البطائح في الدقيقتين 36 و98 من ضربة جزاء.

وضرب النصر موعداً منتظراً في ربع النهائي مع شباب الأهلي، المتأهل مباشرة إلى هذه المرحلة بصفته بطل دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الماضي 2024-2025.

وانتظر النصر حتى الدقيقة 26، ليفتتح التسجيل بتسديدة قوية بيسرى أجودلو من داخل المنطقة، قبل أن يعود اللاعب نفسه، ويصنع الهدف الثاني، بتمريرة عرضية متقنة حولها توري إلى الشباك في الدقيقة 33.

ورد البطائح سريعاً بتقليص الفارق عبر الإيطالي دانييل بيسا، بعد هجمة منظمة في الدقيقة 36، غير أن توري عاد في الشوط الثاني، ليؤكد تفوق النصر بانطلاقة رائعة من منتصف الملعب، تجاوز خلالها أكثر من مدافع، قبل أن يسجل بثقة بين أقدام الحارس إبراهيم عيسى في الدقيقة 54.

وشهدت الدقائق الأخيرة المشاركة الرسمية الأولى للدولي الإيراني مهدي قائدي مع «العميد» بعدما دخل بديلاً لشيكنا دومبيا في الدقيقة 83، قبل أن يحصل البطائح على ضربة جزاء ترجمها بيسا مسجلاً الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 98.