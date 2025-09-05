انطلاقة مثالية لـ «رهيب» في «أسكوت»



عصام السيد (أبوظبي)



حقق المهر «رهيب» لشادويل، بإشراف المدرب أوين بوروز، والفارس جيم كرولي، بداية مثالية لمسيرته، في سباقات الخيل، ضمن سباق شاربونيل ووكر البريطاني لميدن ستيكس في أسكوت.

ودخل المهر البالغ من العمر سنتين، إلى السباق، وكان المرشح الأوفر حظاً بنسبة 7 إلى 4، وتسابق على الجانب البعيد من المضمار طوال مجريات السباق، وكان «رهيب» لا يزال قبل 400 متر من نهاية السباق، وعندما طلب منه جيم كراولي حسم الأمور، زاد تقدمه بشكل جيد ليتقدم إلى الصدارة.

وانطلق ابن «سي ذا ستارز» بقوة نحو خط النهاية متغلباً على بومبيت، الذي استفاد من خبرته السابقة، بفارق طول وربع.

وصرح الفارس الفائز لقناة سكاي سبورتس ريسينج: «أعجبنا به خلال السباق، لكنه تعثر مرتين أثناء خروجه من البوابات، وركض نحو نقطة الانطلاق بخطوات سريعة حصاناً متمكناً».