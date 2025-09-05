نادٍ إنجليزي يتعاقد مع مشجع خمسيني «حارس طوارئ»!



لندن (رويترز)



يظهر أحد مشجعي فريق دوركينج واندرارز، يبلغ من العمر 54 عاماً، لأول مرة حارس مرمى للفريق المنتمي للدرجة السادسة الإنجليزي لكرة القدم السبت، بعد أن تعرض الحارس الأساسي للنادي لإصابة في الطحال، مما تركهم بدون حارس بديل للمباراة التي ستقام في مطلع الأسبوع المقبل.

واعتزل تيري دان، الذي «صعد لدرجات أعلى في الدوري عدة مرات مع عدد من الأندية المحلية» بحسب واندررز، اللعب منذ 28 عاماً.

لكن بعد استبعاد حارس المرمى هاريسون فولكس لمدة تصل إلى أربعة أسابيع، تم الآن اختيار دان لتشكيلة الفريق، بعد فشلهم في تأمين بديل في الوقت المناسب لمباراة الدوري الوطني الجنوبي السبت ضد إيه. إف.سي توتون.

قال دان في بيان «الوقوف في المرمى أشبه بركوب الدراجة، لا تنساه أبداً، ما زلت ألعب كرة القدم بانتظام، وبصفتي مشجعاً لفريق واندرارز، لن يبذل أي شخص جهداً أكبر مني للحفاظ على نظافة شباكه يوم السبت».

وذكر واندرارز، الذي يحتل المركز 11 في الترتيب، إنه سيتعاقد مع حارس جديد على سبيل الإعارة لمدة أربعة أسابيع بحلول يوم الاثنين، مما يمنح دان فرصة اللعب هذا الأسبوع.