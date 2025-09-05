السبت 6 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

إيفرتون يسعى لتجديد عقد بيكفورد

إيفرتون يسعى لتجديد عقد بيكفورد
5 سبتمبر 2025 21:12

 
لندن (د ب أ)

يسعى إيفرتون الإنجليزي لتجديد عقد حارسه جوردان بيكفورد لما بعد عام 2027.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أنه من المقرر عقد محادثات حول العقد الجديد، والذي سيجعل الحارس الأساسي للمنتخب الإنجليزي قادراً على إنهاء مسيرته الكروية مع إيفرتون.
ويتبقى عامان فقط في عقد بيكفورد، الذي أكمل 32 عاماً في مارس الماضي، لكن مع رغبة الملاك الجدد للنادي مجموعة «فريندكن» في توفير الاستقرار للنادي، وتحسن النتائج على أرض الملعب، بات النادي يخطط على المدى البعيد.
وبدأت عملية التخطيط أوائل هذا الصيف من خلال تجديد عقد المدافع الشاب جاريد برانثوايت «23 عاماً» لمدة خمسة أعوام.

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
إيفرتون
جوردان بيكفورد
