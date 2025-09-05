السبت 6 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مدرب النرويج يدعو لزيادة سرعة أداء جامعي الكرات في تصفيات كأس العالم

مدرب النرويج يدعو لزيادة سرعة أداء جامعي الكرات في تصفيات كأس العالم
5 سبتمبر 2025 21:14

 
أوسلو (رويترز)

أخبار ذات صلة
ماتيوس يفتح النار على مدرب ألمانيا!
نوريس الأسرع في «التجارب الثانية» لـ«جائزة إيطاليا»


تسعى النرويج للحصول على أول مكان لها في نهائيات كأس العالم لكرة القدم منذ عام 1998، ولا يترك المدرب ستوله سولباكن أي شيء للصدفة، حيث يحث الاتحاد النرويجي للعبة على إحضار صبية وفتيات كرات أسرع أداء، من أجل المباريات الحاسمة في التصفيات.
ومع تبقي أربع مباريات، تتمتع النرويج بسجل مثالي في المجموعة التاسعة، بما في ذلك الفوز الكبير على إيطاليا، مما يجعلها في متناول أول بطولة كبرى لها منذ بطولة أوروبا 2000.
ويعتقد سولباكن أن الأداء السريع للصبية والفتيات من جامعي الكرات يمكن أن يصنع الفارق، ويساعد فريقه على الوصول إلى المحطة النهائية بالتأهل لكأس العالم.
وقال سولباكن لهيئة الإذاعة والتلفزيون النرويجية (أن.أر.كيه): «هذا يؤثر على الإيقاع، إذا أردنا الحفاظ على إيقاع المباراة، ولم نتمكن من العثور على جامع الكرات أو الفتاة التي تجمع الكرات أو الكرة نفسها، فمن الطبيعي أن ينخفض الإيقاع».
وأشار سولباكن إلى الفوز الودي 1-صفر على فنلندا، حيث تباطأت وتيرة اللعب، كلما خرجت الكرة من الملعب، وطلب من الاتحاد ضمان وجود تحسينات قبل المباريات القادمة على أرض الفريق، وقال: «يجب أن يكون هناك تدريب (لجامعي الكرات)، أنا جاد فيما أقول، إنها مشكلة، لأنه لا يمكننا إضاعة نصف دقيقة هنا وهناك».
وتستضيف النرويج منافستها مولدوفا متذيلة الترتيب في مباراتها المقبلة بالتصفيات يوم الثلاثاء المقبل في إطار سعيها للحصول على مكان في نهائيات كأس العالم 2026 التي تستضيفها كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

تصفيات كأس العالم
النرويج
إيطاليا
آخر الأخبار
فلسطينيون يهرولون بعد القصف الإسرائيلي على مبنى سكني في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تصعد عملياتها العسكرية في مدينة غزة
اليوم 01:06
إيفيت كوبر وزيرة الخارجية البريطانية
الأخبار العالمية
تعديل وزاري في بريطانيا
اليوم 01:06
اجتماع الحكومة اللبنانية برئاسة جوزيف عون (أف ب)
الأخبار العالمية
الحكومة اللبنانية تقر خطة الجيش بشأن حصر السلاح في يد الدولة
اليوم 01:06
سيارات محترقة جراء العنف في طرابلس (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: بدأنا تنفيذ خريطة الطريق تمهيداً لإجراء الانتخابات في ليبيا
اليوم 01:06
مستوطنون يراقبون مزارعين فلسطينيين في رام الله (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مستوطنون يهاجمون قرية فلسطينية في الضفة
اليوم 01:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©