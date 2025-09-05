توخيل: تحدي الفوز لإنجلترا أمام أندورا مثل «مضغ العلكة»!



لندن (د ب أ)



وصف الألماني توماس توخيل المدير الفني لمنتخب إنجلترا لكرة القدم، تحدي الفوز على أندورا بأنه مثل «مضغ العلكة»، مؤكدا أنه يريد إظهار «حماس أكبر» مما أظهره المنتخب ضد المنافس الصغير في فوز صعب بشهر يونيو الماضي.

وتتواصل فعاليات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث يلتقي منتخب إنجلترا مع المصنف 174 عالمياً، على ملعب فيلا بارك، قبل أن يواجه صربيا الثلاثاء. وستكون بمثابة صدمة كبيرة إذا توجهت إنجلترا إلى بلجراد، بعد أن تكون قد حققت أي شيء بخلاف الفوز، وذلك بالنظر إلى أن أندورا خسرت جميع المواجهات السبعة السابقة بين المنتخبين، من دون حتى أن تسجل أي هدف، لكن منتخب البلد الصغير، صعب الأمور على فريق المدرب توخيل في يونيو، عندما قال المدرب الملهم إن فريقه «لعب بالنار»، وذلك بسبب افتقار اللاعبين إلى الجدية والإصرار، في فوز صعب بنتيجة 1 - صفر.

واستعاد توخيل ذكريات تلك المواجهة حيث قال: «لم يعجبني الأمر، وهو يعود لي أيضاً، لم يكن هيكل اللعب مثالياً لتسريع وتيرة المباراة».

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، عن توخيل قوله أيضاً: «سهلنا على أندورا إيجاد اللحظات المناسبة لغلق الدفاعات وإبطاء إيقاع لعبنا».

وكشف توخيل أن القائد هاري كين سيبدأ أساسياً، موضحاً: «إنه موسم كأس العالم».

وأضاف المدرب الألماني: «لدينا فترة مكثفة من ثلاثة معسكرات، والمنافسة قائمة، وهذا يعني أننا سنبدأ بالفريق الذي نثق به وبأفضل تشكيلة ممكنة لهذه المباراة، ثم نتحول للمباراة الثانية».

كما أكد توخيل غياب مدافع مانشستر سيتي جون ستونز «31 عاما»، حيث أكد أنه جاء إلى المعسكر مصاباً بمشاكل عضلية بسيطة، ولم يتقدم كما كان يتوقع ويأمل، مضيفاً أن اللاعب كان منزعجاً للغاية من هذه الانتكاسة الأخيرة.

وعن مارك جيهي لاعب كريستال بالاس المنتقل حديثاً إلى ليفربول قال توخيل: «بالطبع تحدثنا معه، ويبدو في حالة جيدة تماماً، يبدو مبهرا للغاية في الملعب، لقد أمضى أسبوعين مميزين للغاية، من الناحية الرياضية ومن ناحية الأداء هو المحرك الأساسي لنجاح كريستال بالاس».