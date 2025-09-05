السبت 6 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

نوريس الأسرع في «التجارب الثانية» لـ«جائزة إيطاليا»

نوريس الأسرع في «التجارب الثانية» لـ«جائزة إيطاليا»
5 سبتمبر 2025 21:28

 
منزا (أ ف ب)

حقق سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس أسرع توقيت في الجولة الثانية من التجارب الحرة لسباق جائزة إيطاليا الكبرى، حيث يسعى لتقليص فارق الصدارة عن زميله الأسترالي أوسكار بياستري في بطولة العالم لسيارات «الفورمولا-1».
سجل نوريس 1.19.878 دقيقة بفارق ضئيل عن شارل لوكلير (فيراري) من موناكو، والإسباني كارلوس ساينس (وليامس).
يتخلف نوريس عن بياستري بفارق 34 نقطة في ترتيب بطولة العالم، بعد أن أجبره عطل ميكانيكي على الانسحاب من سباق جائزة هولندا الكبرى نهاية الأسبوع الماضي خلال اللفات الأخيرة.
يأمل نوريس ألا يجلب له كسر مرآة الجناح في وقت مبكر من الجولة المزيد من سوء الحظ، على الرغم من أنه لم يؤثر على أدائه يوم الجمعة.
وحلّ بياستري الذي لم يشارك في الجولة الأولى من التجارب الحرة، رابع أسرع سائق بفارق 0.181 ثانية عن المتصدر بعد تعرضه أيضًا لتلف في المرآة بعد وقت قصير من دخوله إلى الحلبة.
كان الأسترالي متقدما بفارق ضئيل على لويس هاميلتون الذي يسعى لإسعاد جماهير فيراري في «معبد السرعة» بعد موسم أول مخيب للآمال مع الفريق الأكثر شعبية في هذه الرياضة.
لم يفز هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، بأي سباق جائزة كبرى، ولم يصعد حتى إلى منصة التتويج مع فيراري التي ستحظى بدعم جماهيري كبير طوال عطلة نهاية الأسبوع.
يتأخر السائق البالغ من العمر 40 عاماً بفارق 200 نقطة عن بياستري، وعوقب بالتراجع خمسة مراكز على خط الانطلاق خلال السباق الإيطالي بعد فشله في تقليص سرعته في منطقة العلم الأصفر أثناء توجهه إلى خط الانطلاق في جائزة هولندا الكبرى، وكان هاميلتون الأسرع، عندما حققت فيراري المركزين الأول والثاني في الجولة الأولى.

