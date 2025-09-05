السبت 6 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ويا يقود «صوت اللاعبين» في «الفيفا» لمكافحة العنصرية

ويا يقود «صوت اللاعبين» في «الفيفا» لمكافحة العنصرية
5 سبتمبر 2025 21:57

 
زيوريخ (أ ب)

أخبار ذات صلة
«أحداث العنف» تطرد إندبندينتي من كأس أميركا الجنوبية!
مقاعد أوروبا والمنتخبات المتأهلة إلى «مونديال 2026»


أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» أن النجم السابق جورج ويا، والذي شغل منصب رئيس دولة ليبيريا، سيقود لجنة خبراء من اللاعبين السابقين، لتقديم المشورة بشأن مكافحة العنصرية.
ويا الفائز بجائزة الكرة الذهبية أفضل لاعب في العالم عام 1995، سينضم إلى لجنة «صوت اللاعبين» والتي تضم 16 عضواً، منهم ديدييه دروجبا وإيمانويل أديبايور وكذلك بريانا سكوري، حارسة مرمى المنتخب الأميركي الفائز بكأس العالم للسيدات عام 1999 .
وقال «الفيفا» في بيان: «اللجنة ستراقب مبادرات مكافحة العنصرية وتقدم المشورة بشأنها، وتقود التثقيف في جميع مستويات اللعبة، وتعمل كبؤرة مركزية للأفكار الجديدة».
وأعلن «الفيفا» عن تشكيل اللجنة بعد أيام من توقيع عقوبة على 6 اتحادات أعضاء من بينها الاتحاد الأرجنتيني بطل العالم، على خلفية انتهاكات عنصرية أو تمييزية من قبل مشجعين خلال مباريات تصفيات كأس العالم للرجال في يونيو الماضي.
وذكر «الفيفا» أن لجنة اللاعبين ستقدم المشورة العملية حول كيفية الانضمام إليها في اتخاذ موقف ضد ما يمكن اعتباره في العديد من البلدان «أعمالاً إجرامية».
من جانبه قال جورج ويا، الذي كان قد انتخب رئيسا لليبيريا لست سنوات حتى يناير 2024: «فخور بأن أشغل هذا المنصب، سأبذل قصارى جهدي دائماً، كما فعلت في الماضي، ولازلت أفعل، من أجل الارتقاء بهذه الرياضة، لأن كرة القدم هي الحياة».
وتضم اللجنة الجديدة «جورج ويا (ليبيريا)، إيمانويل أديبايور (توجو)، ميرسي أكيدي (نيجيريا)، إيفان كوردوبا (كولومبيا)، ديدييه دروجبا (كوت ديفوار)، خاليلو فاديجا (السنغال)، فورميجا (البرازيل)ن جيسيكا هوارا (فرنسا)، مايا جاكمان (نيوزيلندا)، سون جيهاي (الصين)، بليز ماتويدي (فرنسا)، أيا مياما (اليابان)، لوتا شيلين (السويد)، بريانا سكوري (الولايات المتحدة)، ميكائيل سيفلستر (فرنسا)، خوان بابلو سورين (الأرجنتين).

الاتحاد الدولي لكرة القدم
الفيفا
جورج ويا
دروجبا
آخر الأخبار
فلسطينيون يهرولون بعد القصف الإسرائيلي على مبنى سكني في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تصعد عملياتها العسكرية في مدينة غزة
اليوم 01:06
إيفيت كوبر وزيرة الخارجية البريطانية
الأخبار العالمية
تعديل وزاري في بريطانيا
اليوم 01:06
اجتماع الحكومة اللبنانية برئاسة جوزيف عون (أف ب)
الأخبار العالمية
الحكومة اللبنانية تقر خطة الجيش بشأن حصر السلاح في يد الدولة
اليوم 01:06
سيارات محترقة جراء العنف في طرابلس (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: بدأنا تنفيذ خريطة الطريق تمهيداً لإجراء الانتخابات في ليبيا
اليوم 01:06
مستوطنون يراقبون مزارعين فلسطينيين في رام الله (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مستوطنون يهاجمون قرية فلسطينية في الضفة
اليوم 01:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©