ويا يقود «صوت اللاعبين» في «الفيفا» لمكافحة العنصرية



زيوريخ (أ ب)



أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» أن النجم السابق جورج ويا، والذي شغل منصب رئيس دولة ليبيريا، سيقود لجنة خبراء من اللاعبين السابقين، لتقديم المشورة بشأن مكافحة العنصرية.

ويا الفائز بجائزة الكرة الذهبية أفضل لاعب في العالم عام 1995، سينضم إلى لجنة «صوت اللاعبين» والتي تضم 16 عضواً، منهم ديدييه دروجبا وإيمانويل أديبايور وكذلك بريانا سكوري، حارسة مرمى المنتخب الأميركي الفائز بكأس العالم للسيدات عام 1999 .

وقال «الفيفا» في بيان: «اللجنة ستراقب مبادرات مكافحة العنصرية وتقدم المشورة بشأنها، وتقود التثقيف في جميع مستويات اللعبة، وتعمل كبؤرة مركزية للأفكار الجديدة».

وأعلن «الفيفا» عن تشكيل اللجنة بعد أيام من توقيع عقوبة على 6 اتحادات أعضاء من بينها الاتحاد الأرجنتيني بطل العالم، على خلفية انتهاكات عنصرية أو تمييزية من قبل مشجعين خلال مباريات تصفيات كأس العالم للرجال في يونيو الماضي.

وذكر «الفيفا» أن لجنة اللاعبين ستقدم المشورة العملية حول كيفية الانضمام إليها في اتخاذ موقف ضد ما يمكن اعتباره في العديد من البلدان «أعمالاً إجرامية».

من جانبه قال جورج ويا، الذي كان قد انتخب رئيسا لليبيريا لست سنوات حتى يناير 2024: «فخور بأن أشغل هذا المنصب، سأبذل قصارى جهدي دائماً، كما فعلت في الماضي، ولازلت أفعل، من أجل الارتقاء بهذه الرياضة، لأن كرة القدم هي الحياة».

وتضم اللجنة الجديدة «جورج ويا (ليبيريا)، إيمانويل أديبايور (توجو)، ميرسي أكيدي (نيجيريا)، إيفان كوردوبا (كولومبيا)، ديدييه دروجبا (كوت ديفوار)، خاليلو فاديجا (السنغال)، فورميجا (البرازيل)ن جيسيكا هوارا (فرنسا)، مايا جاكمان (نيوزيلندا)، سون جيهاي (الصين)، بليز ماتويدي (فرنسا)، أيا مياما (اليابان)، لوتا شيلين (السويد)، بريانا سكوري (الولايات المتحدة)، ميكائيل سيفلستر (فرنسا)، خوان بابلو سورين (الأرجنتين).