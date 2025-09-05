العين والوصل والنصر إلى ربع نهائي كأس «أبوظبي الإسلامي»



معتز الشامي (أبوظبي)



تأهل العين والوصل والنصر إلى ربع نهائي كأس «مصرف أبوظبي الإسلامي» لكرة القدم، بعد جولة إياب الدور الأول التي شهدت نجاح العين في تجاوز اتحاد كلباء 3-1 بركلات الترجيح، حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل سلباً، وكان الفريقان تعادلاً بهدف لكل منهما في لقاء الذهاب، وينتظر «الزعيم» المتأهل من الشارقة ودبا.

وبلغ النصر ربع النهائي، بعدما تفوق على مضيفه البطائح 3-2، عقب التعادل السلبي في الذهاب، وسجل لـ«العميد»، الكولومبي كيفن أجودلو في الدقيقة 26، وعبدالله توري «هدفين» في الدقيقتين 33 و54، فيما أحرز دانييل بيسا هدفي البطائح في الدقيقتين 36 و98 من ضربة جزاء، وضرب النصر موعداً منتظراً مع شباب الأهلي، المتأهل مباشرة إلى هذه المرحلة بصفته بطل «دوري أدنوك للمحترفين» في الموسم الماضي.

وحسم الوصل تأهله على حساب الظفرة بالفوز 4-2 إياباً، وأحرز أهداف «الإمبراطور» ريناتو جونيور في الدقيقة 24، وطحنون الزعابي في الدقيقة 65 وسالدانها «هدفين» في الدقيقتين 68 و92، وسجل للظفرة، خليل إبراهيم في الدقيقة 10، وسالم العزيزي بالخطأ داخل شباك فريقه في الدقيقة 62، وسبق أن رجحت كفة «الأصفر» 5-1 ذهاباً، ويلعب الوصل مع الجزيرة «حامل اللقب»، في دور الثمانية.

وتتواصل يوم السبت جولة إياب الدور الأول للبطولة، عبر 3 مواجهات حاسمة في سباق إكمال عقد المتأهلين إلى ربع النهائي، وفي إطار الحسابات المفتوحة التي تمنح كل فريق فرصة العبور، يستقبل بني ياس ضيفه خورفكان على استاد الشامخة، بعدما انتهت مباراة الذهاب بينهما بالتعادل 2-2، فيما يلتقي الشارقة مع دبا على استاد الشارقة، بعد فوز «الملك» في لقاء الذهاب بهدف، وتقام المباراتان في الساعة الخامسة و50 دقيقة مساءً، وتُختتم مباريات الإياب بمواجهة تجمع عجمان مع الوحدة على استاد راشد بن سعيد في الساعة الثامنة والنصف مساءً، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1-1، ما يبقي فرص التأهل قائمة للفريقين.