الرياضة

بن ناصر من ميلان إلى دينامو زغرب

بن ناصر من ميلان إلى دينامو زغرب
5 سبتمبر 2025 22:53

 
روما (أ ف ب)

انضم لاعب الوسط الجزائري الدولي إسماعيل بن ناصر إلى نادي دينامو زغرب الكرواتي لكرة القدم على سبيل الإعارة، بحسب ما أعلن ميلان الإيطالي.
وقال ميلان في بيان: «يعلن ميلان انتقال إسماعيل بن ناصر بشكل مؤقت إلى دينامو زغرب، مع خيار الشراء النهائي».
كان ميلان أعار بن ناصر (27 عاماً) إلى مارسيليا الفرنسي في سوق الانتقالات الشتوية مطلع العام الحالي وشارك في صفوفه في 12 مباراة في الدوري المحلي من دون أن يُسجل أي هدف.
وانضم بن ناصر إلى ميلان عام 2019، وفاز معه ببطولة إيطاليا عام 2022، وبعد أن كان لاعباً أساسياً خلال موسم التتويج، تراجعت مشاركته بشكل حاد منذ ذلك الحين، ليقتصر على ست مباريات في الدوري الإيطالي مع «الروسونيري» الموسم الماضي.
وعلى الرغم من إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية الاثنين في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا وفي معظم الدوريات الأخرى في القارة منذ ذلك الحين، فإنها لا تزال مفتوحة حتى السبت في كرواتيا.

