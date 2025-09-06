سينر يطيح ألياسيم ويلاقي ألكاراز في نهائي «فلاشينج ميدوز»

نيويورك (أ ب)

احتاج الإيطالي يانيك سينر إلى وقت مستقطع لتلقي العلاج، ولم يتضح على الفور السبب وراء ذلك، خلال فترة هدوء منتصف المباراة، قبل أن يستعيد السيطرة ويفوز بنتيجة 6/ 1 وو3/ 6 و6/ 3 و6/ 4 على الكندي فيليكس أوجير ألياسيم في قبل نهائي بطولة أميركا المفتوحة للتنس صباح اليوم، مقترباً أكثر من الفوز بلقب ثان على التوالي في بطولة أميركا المفتوحة.

ولم يحصد أي لاعب لقب بطولة أميركا المفتوحة للتنس مرتين متتاليتين، منذ أن حقق السويسري روجيه فيدرر هذا الإنجاز عندما توج باللقب خمس مرات على التوالي في الفترة من 2004 إلى 2008.

ويلتقي سينر 24 عاماً، المصنف الأول على العالم، مع الإسباني كارلوس ألكاراز 22 عاماً، المصنف الثاني على العالم، غداً الأحد، في المباراة النهائية للبطولة، ليصبحا أول رجلين في تاريخ التنس يلتقيان في ثلاث مباريات نهائية متتالية بالبطولات الأربع الكبرى (جراند سلام) في موسم واحد، حسبما أفاد موقع الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين.

وكان ألكاراز فاز في الدور قبل النهائي على الصربي نوفاك ديوكوفيتش بنتيجة 6/ 4 و7/ 6 و6/ 2.

وستكون صدارة التصنيف الدولي على المحك أمام جمهور استاد آرثر آش، ومن المتوقع أن يكون الرئيس الأميركي دونالد ترامب من بين الحاضرين.

وقال سينر عن مباراة غداً الأحد:«إنه يوم مميز للغاية. ستكون مباراة نهائية مذهلة للغاية مرة أخرى». وتأهل سينر للمرة الخامسة على التوالي لمباراة نهائية في البطولات الأربع الكبرى. وكان قد تغلب على الأميركي تايلور فريتز في بطولة أميركا المفتوحة قبل 12 شهراً، وعلى الألماني ألكسندر زفيريف في بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي، ثم خسر أمام ألكاراز في بطولة فرنسا المفتوحة في يونيو، ثم فاز على ألكاراز في ويمبلدون في يوليو. وقال سينر:«موسم مذهل».