ثاني المنتخبات العربية.. المغرب يلحق بالأردن إلى مونديال 2026

الرباط (د ب أ)

تأهل المنتخب المغربي إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما تغلب على منتخب النيجر 5/ صفر في المباراة التي جمعتهما أمس بالجولة السابعة من منافسات المجموعات الخامسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

وأنهى المنتخب المغربي الشوط الأول، متقدماً بهدفين نظيفين سجلهما إسماعيل صيباري في الدقيقتين 29 و38، مستغلاً النقص العددي في صفوف منتخب النيجر بعد طرد عبداللطيف جومي في الدقيقة 26.

وفي الشوط الثاني، سجل المنتخب المغربي ثلاثة أهداف عن طريق أيوب الكعبي في الدقيقة 51، وحمزة إيكمان في الدقيقة 69، وعز الدين أوناحي في الدقيقة 85.

ورفع المنتخب المغربي رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الترتيب، محققاً العلامة الكاملة من مبارياته الست التي خاضها بالتصفيات حتى الآن، وتوقف رصيد منتخب النيجر عند ست نقاط في المركز الرابع.

وأصبح المنتخب المغربي أول المنتخبات الأفريقية المتأهلة لبطولة كأس العالم التي تقام في أميركا والمكسيك وكندا، وثاني المنتخبات العربية بعد الأردن.

ولم يعد بإمكان أي من منتخبات هذه المجموعة إزاحة المنتخب المغربي عن الصدارة، خاصة بعدما تعادل المنتخب التنزاني مع المنتخب الكونغولي 1/1 في وقت سابق أمس. ويتواجد المنتخب التنزاني في المركز الثاني برصيد عشر نقاط، فيما يتواجد المنتخب الكونغولي في المركز الخامس برصيد نقطة واحدة. وكانت منتخبات أميركا والمكسيك وكندا تأهلت بالفعل للمونديال بصفتها منتخبات الدول المنظمة. كما تأهلت منتخبات اليابان وإيران والأردن وكوريا الجنوبية وأوزبكستان وأستراليا ونيوزيلندا والأرجنتين والبرازيل والإكوادور والأوروجواي وكولومبيا وباراجواي.

وبدأ المنتخب المغربي بتشكيل وطريقة لعب تعكس رغبة مدربه وليد الركراكي في حسم الأمور مبكراً وعدم الانتظار إلى جولة أخرى، حيث ظهرت النوايا الهجومية منذ أول الدقائق بمحاولات مستمرة على مرمى النيجر، لكن عابها غياب التركيز في إنهاء الهجمات.