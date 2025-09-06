الأحد 7 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

خلال حادث دراجات.. كسر الترقوة يحرم سان جيرمان من مدربه

خلال حادث دراجات.. كسر الترقوة يحرم سان جيرمان من مدربه
6 سبتمبر 2025 11:48

لندن (د ب أ)

أصيب لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، بكسر في عظمة الترقوة، إثر حادث دراجات.
وذكر النادي أن المدرب الإسباني، الذي قاد سان جيرمان للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، سيخضع لجراحة بعدما تعرض للإصابة أمس الجمعة. وذكر النادي على موقع «إكس» للتواصل الاجتماعي:«بعد حادث دراجات أمس الجمعة، تلقى لويس إنريكي مدرب سان جيرمان العلاج من جانب فرق الطوارئ، وسيخضع لعملية جراحية لعلاج الكسر في عظمة الترقوة».
وأضاف:«يعرب النادي عن دعمه الكامل ويتمنى له التعافي سريعاً. وسيتم مشاركة المزيد من التحديثات في الوقت المناسب». وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن سان جيرمان تغلب على توتنهام في كأس السوبر الأوروبي الشهر الماضي، وفاز بأول ثلاث مبارياته في الدوري الفرنسي لهذا الموسم. ويلتقي سان جيرمان مع لانس يوم 14 سبتمبر الجاري.

