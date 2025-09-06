ترامب يعتزم حضور نهائي أميركا المفتوحة للتنس

نيويورك (أ ب)

قال متحدث رسمي باسم الاتحاد الأميركي للتنس، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتزم حضور المباراة النهائية لفردي الرجال ببطولة أميركا المفتوحة للتنس، غداً الأحد، كضيف رسمي، وسيشاهد المباراة من جناح خاص. وستكون هذه هي أول مرة يظهر فيها ترامب في بطولة كبرى للتنس في نيويورك منذ عام 2015.

وكان ترامب يحضر الكثير من مباريات البطولة في السنوات السابقة حينما كان يعيش في نيويورك وقبل أن يشرع في مسيرته السياسية. ويعد هذا آخر حدث رياضي بارز يحضره ترامب بعد السوبر بول في نيو أورلينز، وسباق دايتونا 500 في فلوريدا، وكذلك مباريات «يو إف سي» في ميامي ونيوارك بولاية نيوجيرسي، وبطولة «إن سي أيه أيه» للمصارعة في فيلادلفيا، ونهائي كأس العالم للأندية في إيست راذرفورد بولاية نيوجيرسي. وكانت مؤسسة ترامب تسيطر على جناح في بطولة أميركا المفتوحة، يقع بجوار كابينة البث التلفزيوني في استاد آرثر آش، لكنها علقته في 2017، خلال السنة الأولى من ولاية ترامب الأولى.