الرياضة

خيول الإمارات تطارد ألقاب «تجارب الآرك» الفرنسي غداً

خيول الإمارات تطارد ألقاب «تجارب الآرك» الفرنسي غداً
6 سبتمبر 2025 12:35

عصام السيد (أبوظبي)

يستضيف مضمار باريس لونجشامب، غداً، تجارب السباقات المحورية التي تضم ثلاثة سباقات تحضيرية رئيسية تمنح المتسابقين فرصة أخيرة لصقل مهاراتهم قبل اليوم الحاسم في 5 أكتوبر المقبل، موعد انطلاق مهرجان سباقات جائزة قطر آرك (قوس النصر الفرنسي).
وتعرف السباقات الثلاثة مجتمعةً باسم تجارب قطر آرك، وهي، جائزة قطر فيرميل (الفئة الأولى) مفتوحة للمهرات من عمر 3 سنوات فما فوق، وجائزة قطر نيل (الفئة الثانية) للمهرات والأمهار من عمر 3 سنوات، وجائزة قطر فوي (الفئة الثانية) للخيول الأكبر سناً من عمر 4 سنوات فما فوق.
وسيحصل الفائزون بهذه السباقات الثلاثة تلقائياً على بطاقة مشاركة مجانية في سباقات مهرجان الآرك الفرنسي، وذلك بفضل برنامج «سباقات الآرك» الجديد الذي أطلقته فرانس جالوب هذا العام، مع توافد عدائين من بريطانيا وأيرلندا وألمانيا واليابان.
وتتضمن البطاقة أيضاً كأس قطر – بري دراجون، وهو سباق رفيع المستوى للخيول العربية الأصيلة، ويُعدّ بمثابة التجربة النهائية لكأس قطر العالمي للخيول العربية الأصيلة، وهو ما يُعادل سباق الآرك لهذه السلالة المتميزة، ويمثل الإمارات المرشح الأول «أتش إم الشاهين» لهلال العلوي.
وجائزة قطر نيل هي سباق إعدادي مخصص للخيول بعمر ثلاث سنوات من كلا الجنسين، ومن بين الخيول الدولية المتنافسة، يبرز حصان جودلفين «كواليفيكار» المدرب في فرنسا، والذي حلّ وصيفاً في سباق جائزة قطر للجوكي كلوب، وثالثاً في سباق جائزة جيوم دورنانو (المجموعة الثانية) في دوفيل.
ومن بين المنافسين الآخرين، «تينيسي سود» المدرب في أيرلندا على يد جوزيف أوبراين، وفاز بسباق كريتيريوم دي سان كلو (الفئة الأولى) العام الماضي، واحتل المركز الثالث هذا العام في سباق إبسوم ديربي، وهو النظير البريطاني لجائزة نادي الجوكي.
ومن أبرز الأحداث الأخرى سباق قطر بري دو مولان دو لونجشامب، وهو سباق من الفئة الأولى لمسافة ميل (1600 متر)، ويمثل خيول الإمارات «قدوة» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«روزاليون» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، و«مرحباً يا سنافي» لجابر عبدالله.
ويمثل خيول الإمارات في جائزة قطر فوي للفئة الثانية لمسافة 2400 متر، الجواد «المقام» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، فيما يمثلها في سباق قطر بري دو لا بليس ديستين دوروف الجواد «فيلا كاستيللو» للشراع للسباقات العائدة إلى الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان.
ويشهد النصف الثاني من الموسم اختبار أفضل المهرات في عمر السنوات الثلاث لمهاراتها ضد الخيول الأكبر سناً، ويُمثل سباق قطر فيرميل المنصة المثالية، ومن المتوقع أن يكون برنامج سباقات عام 2025 بمثابة منافسة حقيقية بين الأجيال.
وقال شارل دو كوردون، مدير مضمار باريس لونجشامب: «خلال الأيام السبعة الماضية، سجلنا 46 ملم من الأمطار، تشير التوقعات إلى أن الطقس جاف الآن، ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة تدريجياً لتصل إلى 27 درجة مئوية يوم الأحد، في ظل هذه الظروف، نتوقع أن يكون مؤشر الأرضية من جيد إلى ناعم».

