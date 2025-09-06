الأحد 7 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

البصق على مدرب «ساوندرز» يكلف سواريز الإيقاف 6 مباريات

البصق على مدرب «ساوندرز» يكلف سواريز الإيقاف 6 مباريات
6 سبتمبر 2025 12:50

لندن (د ب أ)
تلقّى لويس سواريز، لاعب فريق إنتر ميامي الأميركي لكرة القدم، عقوبة الإيقاف لست مباريات، بعدما قام بالبصق على مدرب سياتل ساوندرز في نهاية المباراة التي خسرها إنتر ميامي بثلاثية في نهائي كأس الدوريات يوم الأحد الماضي.
كما تم إيقاف سيرجيو بوسكيتس وتوماس أفيلس، ثنائي إنتر ميامي، بسبب مشاركتهما في الشجار، إلى جانب ستيفن لينهارت، عضو الجهاز الفني لفريق ساوندرز.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن العقوبة تتعلق بمباريات كأس الدوريات، رغم أن رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم يمكنها فرض عقوبة إضافية.
وذكرت اللجنة المنظمة للمسابقة، في بيان، أن حكام المباراة هم من أبلغوا عن قيام سواريز بالبصق. وسيكون اللاعب غير مؤهل للعب في بطولة الموسم المقبل، التي تجمع فرق الدوري الأميركي الممتاز مع أندية من الدوري المكسيكي الممتاز، وربما يمتد الإيقاف إلى الموسم الذي يليه. وتم إيقاف بوسكيتس مباراتين، وأفيلس ثلاث مباريات ولينهارت خمس مباريات، بسبب السلوك العنيف. وأشار البيان إلى أن الأربعة تم تغريمهم مالياً أيضاً.

