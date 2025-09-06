ديوكوفيتش يعترف بتفوق ألكاراز وسينر

نيويورك (د ب أ)

اعترف لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، أن الإيطالي يانيك سينر والإسباني كارلوس ألكاراز ممتازان جداً في البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام)، بعد أن انتهت آماله في الحصول على اللقب الخامس والعشرين مرة أخرى.

وبعد أن خسر أمام سينر في قبل نهائي بطولتي فرنسا المفتوحة وويمبلدون، واجه ديوكوفيتش المصير نفسه في بطولة أميركا المفتوحة أمام ألكاراز، بطل 2022، الذي فاز عليه بنتيجة 6/ 4 و7/ 6 (7/ 4) و6/ 2.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن ديوكوفيتش كان أكبر من ألكاراز بـ 16 عاماً، وعلى الرغم من بلوغه 38 عاماً، إلا أنه لا يزال يبدو جيداً بما يكفي لهزيمة جميع منافسيه باستثناء سينر وألكاراز.

وقال ديوكوفيتش: «خسرت ثلاث بطولات كبرى من أصل أربع في الدور قبل النهائي أمام سينر وألكاراز، لذا فهما ممتازان جداً، ويلعبان بمستوى عال جدا». وأضاف: «للأسف، نفدت طاقتي بعد المجموعة الثانية. اعتقدت أن لدي طاقة كافية لمواجهته ومواكبة إيقاعه لمجموعتين. بعد ذلك شعرت بالإرهاق، وهو واصل اللعب».

وتابع: «هذا ما شعرت به أيضاً هذا العام مع يانيك. عندما تلعب مباراة من خمس مجموعات يكون من الصعب جداً عليّ مواجهتهما، خاصة في المراحل النهائية من البطولات الكبرى». كان هناك نظام جديد في رياضة التنس للرجال منذ بضع سنوات، لكن هزيمة ديوكوفيتش تعني أن هذا هو الموسم الأول منذ عام 2002 الذي لم يشهد أي من النهائيات الأربع للبطولات الكبرى مشاركة البطل الحائز على 24 لقباً، أو الإسباني رافايل نادال أو السويسري روجيه فيدرر.

كان الصربي يبدو متشائماً بشأن فرصه في مجاراة ألكاراز بدنياً قبل المباراة، وطبيعة هذه البطولات المرهقة تشكل جزءاً كبيراً من مشكلته - وهو فارق من المرجح أن يتسع أكثر مع مرور الوقت.

وقال ديوكوفيتش: «يمكنني أن أفعل فقط ما أستطيع فعله. سيكون من الصعب جداً عليّ في المستقبل تجاوز عقبة سينر وألكاراز في مباراة تحسم بخمس مجموعات».

وأضاف: «لن أستسلم في البطولات الكبرى. سأواصل القتال ومحاولة الوصول إلى النهائي والمنافسة على لقب آخر على الأقل. لكن ستكون مهمة صعبة جداً». وأصر ديوكوفيتش على أنه يخطط للعب موسم كامل من البطولات الكبرى مرة أخرى العام المقبل، لكن لم يتحدد بعد المكان الذي سيلعب فيه اللاعب البالغ من العمر 38 عاماً بعد ذلك.