مدافع نيوكاسل: نحمل لإيزاك ذكريات جميلة

لندن (د ب أ)

أكد دان بورن، مدافع فريق نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم، على أن لاعبي الفريق لا يكنّون سوى الحب للمهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، في مجموعة الواتساب الخاصة بهم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن إيزاك قام بإضراب عن اللعب في ملعب سانت جيمس بارك، لإجبار النادي على السماح له بالانتقال إلى ليفربول، حيث تم إتمام صفقة انتقال قياسية بريطانية بقيمة 125 مليون جنيه إسترليني في الموعد النهائي للانتقالات يوم الاثنين الماضي.

وانقلبت جماهير نيوكاسل على إيزاك، وهو ما يفهمه بورن، لكن المدافع كشف أن زملاءه السابقين كانوا أكثر تسامحاً بكثير. وقال: «هذا أمر طبيعي، فإيزاك ربما يكون واحداً من أفضل ثلاثة مهاجمين في العالم حالياً، وبصفتي من مشجعي نيوكاسل، بالطبع، كنت أتمنى أن يرغب في البقاء». وأضاف: «ولكني أعلم أن هذه هي كرة القدم، وانضم لاعبون ورحلوا من نيوكاسل من قبل». وتابع:«في النهاية إيزاك صديقي، لذلك كان موقفاً صعباً. ولكنني سعيد لأننا حصلنا على عائد جيد من لاعب امتلكناه، وهو أيضاً حصل على الانتقال الذي كان يريده». وأكد:«كتب رسالة في المحادثة قال فيها فقط إنه سيرحل وشكراً على الذكريات، وكل هذه الأمور، ورد اللاعبون». وأوضح:«أعتقد أن إيزاك حصل على ما أراده، والآن علينا التركيز على ما يمكننا القيام به مع اللاعبين الذين نمتلكهم».«وأثرت قضية إيزاك على بداية نيوكاسل في الموسم، حيث لم يحقق الفريق أي فوز في ثلاث مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز، لكن بورن قال إن هذا الوضع جعل الفريق أكثر ترابطاً. وذكر: «قربتنا هذه القضية من بعضنا حقاً. أعتقد أنه في بعض الأحيان يمكن أن يكون الأمر محبطاً، لأن كل شيء كان إيجابياً جداً في الموسم الماضي، لذا أخذ هذا الأمر قليلاً من بريقنا». واختتم بالقول: «تواجدت في عالم كرة القدم فترة كافية لأفهم أن مسيرة اللاعب قصيرة، ولديه أهداف وأشياء يريد تحقيقها».