الرياضة

«عمومية القوى» تجدد الثقة في «المر» لرئاسة دورة 2025- 2028

«عمومية القوى» تجدد الثقة في «المر» لرئاسة دورة 2025- 2028
6 سبتمبر 2025 13:35

معتصم عبدالله (الشارقة) 

جددت الجمعية العمومية لاتحاد الإمارات لألعاب القوى، ثقتها في الدكتور محمد عبدالله المر، مرشح نادي خورفكان، بانتخابه رئيساً للاتحاد للدورة الجديدة 2025-2028، وذلك خلال الاجتماع الانتخابي الذي عُقد أمس بمقر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.
وأعلن أحمد جمعة السويدي، رئيس لجنة الانتخابات، بحضور العضوين خالد مراد البلوشي وأحمد راشد الجابري، اكتمال النصاب القانوني بحضور 23 نادياً، قبل انطلاق العملية الانتخابية، التي أسفرت عن فوز الدكتور محمد المر بعد حصوله على 15 صوتاً، مقابل 8 أصوات لمنافسه الدكتور إبراهيم سالم جاسم السكار النعيمي، مرشح نادي الإمارات.
وأسفرت نتائج العضوية عن فوز ناصر محمد سعيد بن عاشور «نادي الشارقة» (18 صوتاً)، فيصل أحمد عبدالله الخميري «نادي مصفوت» (16 صوتاً)، فهد عبدالله أحمد بن جمعة «نادي الرمس» (14 صوتاً)، جميلة عبدالله علي عبدالرحمن «نادي النصر» (14 صوتاً)، وراشد ناصر علي بن يوسف آل علي «النادي العربي» (13 صوتاً).
وفي مقعد العنصر النسائي، فازت خولة محمد جاسم سجواني، مرشحة نادي الشارقة الرياضي للمرأة، بحصولها على 15 صوتاً، مقابل 8 أصوات لمنافستها نورة عبدالله الأنصاري من نادي أبوظبي لألعاب القوى.
وشملت قائمة الاحتياط كلاً من علي حسن خميس البدواوي «نادي حتا» (12 صوتاً)، محمد علي عامر الحبسي «نادي الوصل» (12 صوتاً)، عبدالله أحمد إبراهيم الحمادي «نادي أبوظبي لألعاب القوى» (10 أصوات)، وعمر جمعة بلال السالفة «نادي شباب الأهلي» (6 أصوات).
وأكد الدكتور محمد المر، رئيس اتحاد ألعاب القوى، في تصريح عقب انتخابه: «أثمّن ثقة الجمعية العمومية، وأؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد عملاً جماعياً لتطوير رياضة أم الألعاب، كما أوجّه الشكر إلى لجنة الانتخابات على جهودها في إنجاح العملية الانتخابية بشفافية واحترافية».

اتحاد ألعاب القوى
خورفكان
الإمارات
