منتخب الدراجات يستهل مشاركته في طواف صلالة

الشارقة (الاتحاد)

بدأ منتخب الإمارات للدراجات، اليوم السبت، مشواره في منافسات طواف صلالة، الذي تستضيفه سلطنة عُمان خلال الفترة من 6 إلى 11 سبتمبر الجاري، بمشاركة نخبة من المنتخبات والفرق المحترفة.

ويضم المنتخب في صفوفه أحمد المنصوري، محمد المطيوعي، عبدالله جاسم، عبدالله الحمادي، محمد العليلي، وعبدالعزيز الهاجري، حيث يتطلع الدراجون إلى تقديم مستويات قوية، وتحقيق نتائج إيجابية تواكب التطور الكبير الذي تشهده الدراجة الإماراتية.

وتترأس المهندسة خلود الظاهري البعثة الرسمية للمنتخب، إلى جانب محمد شفيع، مدير المنتخبات الوطنية، والجهاز الفني والإداري المكون من بدر ثاني، مدرب المنتخب، وجون بول، اختصاصي العلاج الطبيعي، وساجيث ساندراوان، فني الدراجات.

وتأتي مشاركة المنتخب في الطواف بعد الإنجاز التاريخي الذي تحقق مؤخراً في بطولة كأس آسيا للمضمار في تايلاند، والتي حصد خلالها 6 ميداليات ملونة، من بينها 3 ذهبيات، لتؤكد الدراجة الإماراتية قدرتها المتزايدة على المنافسة قارياً ودولياً.