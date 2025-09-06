هاميلتون يغازل التتويج في «مونزا» بذكريات الماضي المجيد

مونزا (أ ب)

تخيم أجواء الحماس على أنصار ومشجعي فريق فيراري، في سباق جائزة إيطاليا الكبرى المقرر إقامته غداً الأحد، ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، حيث يستعد البريطاني لويس هاميلتون لخوض أول سباق له في مدينة مونزا الإيطالية بسيارة فيراري.

وسيكون هذا السابق هو التاسع عشر لهاميلتون على المضمار الإيطالي، الذي يتميز بالسرعة العالية، لكنه الأول بالزي الأحمر المميز لفيراري، وقد انطلقت عطلة نهاية الأسبوع بشكل رائع بالنسبة للسائق البريطاني، الذي كان الأسرع في التجربة الحرة الأولى التي أقيمت أمس الجمعة.

وسبق أن صعد هاميلتون، بطل العالم 7 مرات، على منصة التتويج في مونزا 8 مرات من قبل، كانت 5 منها بعد الفوز بسباق الجائزة الكبرى بإيطاليا.

ولكن هاميلتون، الذي لم يتمكن من احتلال مركز متقدم أكثر من المركز الرابع في عامه الأول الصعب مع فيراري، لا يفكر فيما سيكون عليه شعوره إذا حقق ذلك مرتدياً اللون الأحمر لفيراري.

وقال هاميلتون عن خوضه السباق مع فيراري هذا العام: «لم أفكر في الأمر، لأنني ببساطة صعدت إلى منصة التتويج مرات عديدة هنا، لذا أعرف معنى الصعود لمنصة التتويج، لقد رأيت كيف كان الحال مع سائقي فيراري الآخرين، وأي شيء أحاول تخيله سيكون بعيداً كل البعد عن هذا الشعور».

وسيضطر هاميلتون لتنفيذ عقوبة التراجع 5 مراكز خلال الانطلاق بسباق الأحد، حيث يسعى فيراري للتعافي من سباق الجائزة الكبرى بهولندا الكارثي، والذي شهد خروج كل من السائق البريطاني وزميله من إمارة موناكو شارل لوكلير في حادثين منفصلين.

وقال هاميلتون:«لا زلت في عامي الأول مع الفريق، لذا فإن كل عطلة نهاية أسبوع هي المرة الأولى التي أقود فيها هذه السيارة على تلك الحلبة.. أعتقد أن مسيرة فيراري سارت على ما يرام في السنوات الماضية، من الواضح أنهم فازوا هنا العام الماضي بفضل استراتيجية رائعة وقيادة مميزة من تشارلز».

وأضاف: «أنا متحمس للغاية، لرؤية أداء السيارة هنا، نحن بالتأكيد نتعلم من عطلة نهاية أسبوع إلى أخرى، وهناك الكثير من الإيجابيات التي يمكن استخلاصها من آخر سباق، لذا أعتقد أنه يتعين علينا فقط، مواصلة البناء على ما يتحقق».

وبينما سيسيطر اللون الأحمر لفيراري على المدرجات، ستتربع سيارتان باللون البابايا (البرتقالي الفاتح) على صدارة المعركة على اللقب. ويتنافس ثنائي فريق مكلارين البريطاني لاندو نوريس، والأسترالي أوسكار بياستري على لقب فئة السائقين، حيث إن الفائز منهما باللقب سيحصد لقبه الأول. وتقلصت فرص نوريس في الفوز باللقب بشكل كبير في سباق جائزة هولندا الكبرى الأحد الماضي، بعد تعطل سيارته ماكلارين أثناء مطاردته لبياستري، الذي فاز بالسباق ووسع الفارق في بطولة السائقين إلى 34 نقطة.

وقال بياستري:«لا أعتقد أن الأمور ستتغير كثيراً. بالتأكيد، هو ليس خارج المنافسة. نعم، الوضع أصبح أصعب قليلاً الآن، لكنني لا أتوقع تغييرات كبيرة. أعتقد أننا سنتنافس بنفس الطريقة، وحجم المخاطر التي سوف نواجهها سيكون بنفس القدر».