الأحد 7 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«فورمولا -1».. جاسلي يمدد عقده مع ألبين حتى 2028

«فورمولا -1».. جاسلي يمدد عقده مع ألبين حتى 2028
6 سبتمبر 2025 13:49

مونزا (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
هاميلتون يغازل التتويج في «مونزا» بذكريات الماضي المجيد
ساينز يتمسك بحلم الفوز بلقب «فورمولا 1» مع «ويليامز»

مدّد الفرنسي بيار جاسلي عقده مع ألبين حتى نهاية موسم 2028، وفقاً لما أعلن الفريق الفرنسي - البريطاني في بطولة العالم للفورمولا- 1 اليوم.
وأوضح الفريق، في بيان نُشر على هامش جائزة إيطاليا الكبرى في مونزا، أن هذا الاتفاق «يعزز قناعة ألبين بأن بيار هو السائق الذي سيقود الفريق في الحقبة التنظيمية الجديدة عام 2026 وما بعدها».
وأضاف البيان أن «تمديد العقد سيمنح بيار ستة مواسم مع الفريق» الذي انضم إليه عام 2023.
وخاض جاسلي (29 عاماً)، الذي بدأ مسيرته في الفورمولا- 1 عام 2017 مع تورو روسو (أصبح لاحقاً ألفا تاوري ثم ريسينج بولز)، 168 سباقاً وحقق فوزاً وحيداً كان في مونزا بالتحديد عام 2020، ليصبح أول فرنسي يحقق فوزاً في الفورمولا -1، منذ أوليفييه بانيس في موناكو عام 1996.
وعلى الرغم من أن حضور ابن النورماندي في الموسم المقبل أصبح مؤكداً، فإن مستقبل زميله الأرجنتيني فرانكو كولابينتو ليس مضموناً بسبب ضعف نتائجه.
وكان كولابينتو، الذي انضم إلى ألبين في يناير كسائق احتياطي بعد أن خاض تسعة سباقات مع وليامس في 2024، حصل في مايو الماضي على مقعد الأسترالي جاك دوهان الذي استُبعد بسبب نتائجه المخيبة.
لكن الأرجنتيني لم يحصل على أية نقطة بعد ثمانية سباقات مع ألبين.
وتحتل ألبين المركز العاشر الأخير في ترتيب الصانعين بعد 15 سباقاً من أصل 24 هذا الموسم.
يعاني الفريق منذ 2022 عندما أنهى الموسم في المركز الرابع، ولم يتمكن من بعدها من العودة إلى مراكز متقدمة.
على صعيد الإدارة، تولى البريطاني ستيف نيلسن، الذي عُيّن في يوليو مديراً عاماً لفريق ألبين للفورمولا، مهامه الجديدة هذا الأسبوع.
وسيشرف المهندس على جزء من صلاحيات المدير السابق البريطاني أوليفر أوكس، الذي غادر «لأسباب شخصية» في مايو الماضي، على أن يعمل تحت سلطة المستشار التنفيذي للعلامة الإيطالي فلافيو برياتوري.

 

بيار جاسلي
فورمولا 1
آخر الأخبار
عبدالله جاسم يخطف صدارة «طواف صلالة»
الرياضة
عبدالله جاسم يخطف صدارة «طواف صلالة»
اليوم 15:55
رئيس الدولة في مقدمة مستقبليه.. ملك الأردن يصل إلى البلاد في زيارة عمل
علوم الدار
رئيس الدولة في مقدمة مستقبليه.. ملك الأردن يصل إلى البلاد في زيارة عمل
اليوم 15:54
مشاركات تستعرض ابتكارات بيطرية في "معرض أبوظبي للصيد والفروسية"
علوم الدار
مشاركات تستعرض ابتكارات بيطرية في "معرض أبوظبي للصيد والفروسية"
اليوم 15:53
صراع شرس على جوائز الأفضل في أغسطس بـ «أدنوك للمحترفين»
الرياضة
صراع شرس على جوائز الأفضل في أغسطس بـ «أدنوك للمحترفين»
اليوم 15:52
حكومة عجمان تصدر قراراً بحظر وقوف مركبات نقل المواد البترولية في الأماكن غير المخصصة
علوم الدار
حكومة عجمان تصدر قراراً بحظر وقوف مركبات نقل المواد البترولية في الأماكن غير المخصصة
اليوم 15:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©