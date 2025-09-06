الأحد 7 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جاتوزو: إيطاليا «سيدة التحمل» وعلينا أن نستعيد هذا الإرث

جاتوزو: إيطاليا «سيدة التحمل» وعلينا أن نستعيد هذا الإرث
6 سبتمبر 2025 13:51

معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
لاعبو إيطاليا يتحدثون عن «صفعات» جاتوزو!
كييزا يرفض العودة لمنتخب إيطاليا لهذا السبب

افتتح جينارو جاتوزو مشواره مدرباً لمنتخب إيطاليا بأفضل صورة ممكنة، بعدما قاد «الأزوري» أمس «الجمعة» لاكتساح إستونيا 5-0 في بيرجامو، لكنه شدد في تصريحاته على أن الموهبة الفردية لا تكفي لصناعة الإنجازات، مؤكداً أن المنتخب مطالب باستعادة «روح القتال» التي ميزته عبر تاريخه.
ورغم السيطرة الإيطالية منذ البداية، انتظر الجمهور حتى الدقيقة 58 ليُكسر التعادل بهدف مويس كين، قبل أن يضيف ماتيو ريتيجي هدفين، ويعقبه جياكومو راسبادوري وأليساندرو باستوني بالخماسية. جاتوزو، المعروف بشخصيته الصلبة منذ أيامه لاعباً، أكد أن «المباراة لم تُحسم بالمهارة فقط، بل بالضغط، والرغبة، والعمل الشاق».
وذكرت وسائل إعلام إيطالية بأن المدرب الجديد أدخل تعديلات واضحة على أسلوب اللعب، مقارنة بسلفه لوتشيانو سباليتي، معتمداً خطة 4-2-3-1 هجومية، دفعت بالرباعي كين، ريتيجي، زاكاني وبوليتانو معاً منذ البداية، وقال: «كنا ندرك أننا نتحمل مخاطر دفاعية، لكن الأهم هو شجاعة اللاعبين في مواجهة واحد ضد واحد والضغط العالي»، كما أشاد بالجو العام داخل المنتخب خلال أيامه الأولى: «في ثلاثة أيام فقط، رأيت حماساً هائلاً في التدريبات. هذه الروح أهم حتى من جودة التمريرات أو التسديدات».
وأشارت التقارير إلى أن جاتوزو لم يستطع إخفاء دموعه وهو ينشد السلام الوطني: «تأثرت كثيراً، لكنني تركت اللاعبين وشأنهم قبل المباراة حتى لا أزيد من توترهم». وأهدى الفوز لعائلتي، قائلاً: «زوجتي رافقتني منذ 1997، وتحملت الكثير، لذا أهدي لها ولأولادي هذه اللحظة».
لاعبو إيطاليا، ومنهم باستوني وراسبادوري، كشفوا أن جاتوزو لم يتردد في استخدام «صفعات معنوية» لدفعهم للعمل بجدية أكبر، وهو ما أوضحه المدرب ضاحكاً: «لم أصفع أحداً، لكنني أطالبهم بمجهود إضافي، لأن الجودة وحدها لا تحسم المباريات. إيطاليا كانت تاريخياً سيدة الصبر والقتال، ويجب أن نستعيد هذا الإرث».
ورغم البداية المثالية، لا يزال المنتخب الإيطالي خلف متصدر المجموعة النرويج، الذي جمع 12 نقطة كاملة من أربع مباريات، إلا أن بداية جاتوزو تحمل مؤشرات قوية على أنه لا يكتفي بالاعتماد على أسماء لامعة أو لمسات فنية، بل يسعى لبناء منتخب يعكس شخصيته المقاتلة. وإذا نجح في غرس هذا النهج في نفوس اللاعبين، فقد يتمكن الأزوري من العودة إلى واجهة الكرة العالمية، بروح تشبه تلك التي حملته للفوز بمونديال 2006.

 

جينارو جاتوزو
مويس كين
منتخب إيطاليا
آخر الأخبار
عبدالله جاسم يخطف صدارة «طواف صلالة»
الرياضة
عبدالله جاسم يخطف صدارة «طواف صلالة»
اليوم 15:55
رئيس الدولة في مقدمة مستقبليه.. ملك الأردن يصل إلى البلاد في زيارة عمل
علوم الدار
رئيس الدولة في مقدمة مستقبليه.. ملك الأردن يصل إلى البلاد في زيارة عمل
اليوم 15:54
مشاركات تستعرض ابتكارات بيطرية في "معرض أبوظبي للصيد والفروسية"
علوم الدار
مشاركات تستعرض ابتكارات بيطرية في "معرض أبوظبي للصيد والفروسية"
اليوم 15:53
صراع شرس على جوائز الأفضل في أغسطس بـ «أدنوك للمحترفين»
الرياضة
صراع شرس على جوائز الأفضل في أغسطس بـ «أدنوك للمحترفين»
اليوم 15:52
حكومة عجمان تصدر قراراً بحظر وقوف مركبات نقل المواد البترولية في الأماكن غير المخصصة
علوم الدار
حكومة عجمان تصدر قراراً بحظر وقوف مركبات نقل المواد البترولية في الأماكن غير المخصصة
اليوم 15:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©