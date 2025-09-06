جاتوزو: إيطاليا «سيدة التحمل» وعلينا أن نستعيد هذا الإرث

معتز الشامي (أبوظبي)

افتتح جينارو جاتوزو مشواره مدرباً لمنتخب إيطاليا بأفضل صورة ممكنة، بعدما قاد «الأزوري» أمس «الجمعة» لاكتساح إستونيا 5-0 في بيرجامو، لكنه شدد في تصريحاته على أن الموهبة الفردية لا تكفي لصناعة الإنجازات، مؤكداً أن المنتخب مطالب باستعادة «روح القتال» التي ميزته عبر تاريخه.

ورغم السيطرة الإيطالية منذ البداية، انتظر الجمهور حتى الدقيقة 58 ليُكسر التعادل بهدف مويس كين، قبل أن يضيف ماتيو ريتيجي هدفين، ويعقبه جياكومو راسبادوري وأليساندرو باستوني بالخماسية. جاتوزو، المعروف بشخصيته الصلبة منذ أيامه لاعباً، أكد أن «المباراة لم تُحسم بالمهارة فقط، بل بالضغط، والرغبة، والعمل الشاق».

وذكرت وسائل إعلام إيطالية بأن المدرب الجديد أدخل تعديلات واضحة على أسلوب اللعب، مقارنة بسلفه لوتشيانو سباليتي، معتمداً خطة 4-2-3-1 هجومية، دفعت بالرباعي كين، ريتيجي، زاكاني وبوليتانو معاً منذ البداية، وقال: «كنا ندرك أننا نتحمل مخاطر دفاعية، لكن الأهم هو شجاعة اللاعبين في مواجهة واحد ضد واحد والضغط العالي»، كما أشاد بالجو العام داخل المنتخب خلال أيامه الأولى: «في ثلاثة أيام فقط، رأيت حماساً هائلاً في التدريبات. هذه الروح أهم حتى من جودة التمريرات أو التسديدات».

وأشارت التقارير إلى أن جاتوزو لم يستطع إخفاء دموعه وهو ينشد السلام الوطني: «تأثرت كثيراً، لكنني تركت اللاعبين وشأنهم قبل المباراة حتى لا أزيد من توترهم». وأهدى الفوز لعائلتي، قائلاً: «زوجتي رافقتني منذ 1997، وتحملت الكثير، لذا أهدي لها ولأولادي هذه اللحظة».

لاعبو إيطاليا، ومنهم باستوني وراسبادوري، كشفوا أن جاتوزو لم يتردد في استخدام «صفعات معنوية» لدفعهم للعمل بجدية أكبر، وهو ما أوضحه المدرب ضاحكاً: «لم أصفع أحداً، لكنني أطالبهم بمجهود إضافي، لأن الجودة وحدها لا تحسم المباريات. إيطاليا كانت تاريخياً سيدة الصبر والقتال، ويجب أن نستعيد هذا الإرث».

ورغم البداية المثالية، لا يزال المنتخب الإيطالي خلف متصدر المجموعة النرويج، الذي جمع 12 نقطة كاملة من أربع مباريات، إلا أن بداية جاتوزو تحمل مؤشرات قوية على أنه لا يكتفي بالاعتماد على أسماء لامعة أو لمسات فنية، بل يسعى لبناء منتخب يعكس شخصيته المقاتلة. وإذا نجح في غرس هذا النهج في نفوس اللاعبين، فقد يتمكن الأزوري من العودة إلى واجهة الكرة العالمية، بروح تشبه تلك التي حملته للفوز بمونديال 2006.