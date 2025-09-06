كيف أجهض مبابي فرصة إعادة نهائي كأس العالم 2022؟!

معتز الشامي (أبوظبي)

بدت إقامة مباراة ثأرية بمثابة إعادة لنهائي كأس العالم 2022 على الأراضي الأرجنتينية خياراً مغرياً، لكن قائد منتخب فرنسا كيليان مبابي أوقف الفكرة.

وأقنع مبابي اتحاد الكرة الفرنسي بعدم السفر إلى العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، لخوض المباراة، معطياً الأولوية لراحة زملائه قبل موسم يهدد باستنزاف كامل طاقاتهم البدنية.

ووفقاً لصحيفة ليكيب الفرنسية، فكر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم جدياً في تنظيم مباراة ودية في الأرجنتين في مارس 2024، بعد عام ونصف العام من خسارة نهائي كأس العالم التاريخي بركلات الترجيح أمام الأرجنتين. بدت الفكرة تسويقية مثالية، لكن كانت هناك عقبة رئيسية واحدة، وهي اللاعبون أنفسهم.

تدخل كيليان مبابي بصفته قائداً للفريق. وجادل مهاجم ريال مدريد بأن رحلة جوية لأكثر من عشر ساعات تمثل عبئاً ثقيلاً على اللاعبين في خضم جدول مباريات مزدحم، وتم رفض الاقتراح سريعاً، حيث انحاز فيليب ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، في النهاية إلى جانب مبابي.

فيما أكد النجم الفرنسي وجهة نظره مجدداً في مؤتمر صحفي، قائلاً: «لا أعلم إن كنا مستعدين لخوض موسم من 60 مباراة. لا أتذكر رؤية لاعب يقدم أداء بمستوى عال في هذا العدد من المباريات».

ورغم ذلك لم يعترض مبابي على كثرة المباريات، حيث طالب بمزيد من الراحة، قائلاً: «أتفهم رغبة الجماهير في اللعب. وأتفهم من يقولون إننا نكسب الكثير من المال، لكننا ببساطة نحتاج إلى قسط من الراحة»

وتعكس تصريحات مبابي قلقاً أوسع نطاقاً بين لاعبي كرة القدم، الذين يرون أن المتطلبات البدنية تتزايد كل موسم مع البطولات الجديدة والجولات والالتزامات التجارية، وفي النهاية، سيشعر المشجعون بالإحباط لعدم رؤية مباراة ثأرية بين فرنسا الأرجنتين، أما بالنسبة لمبابي، فكانت الرسالة واضحة، وهي راحة اللاعبين أهم من أي مباراة استعراضية.