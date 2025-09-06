الأحد 7 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«ثاندر» يخسر الصاعد سوربر لموسم كامل بسبب الإصابة

«ثاندر» يخسر الصاعد سوربر لموسم كامل بسبب الإصابة
6 سبتمبر 2025 14:02

واشنطن (أ ف ب)
سيغيب ابن التاسعة عشرة توماس سوربر الذي اختاره أوكلاهوما سيتي ثاندر، بطل دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه)، ليحمل ألوانه من المركز 15 لدرافت اللاعبين الصاعدين، طوال موسم 2025-2026 بسبب إصابة في ركبته.
وأعلن ثاندر أن لاعب الارتكاز المساند عانى من قطع في الرباط الصليبي في ركبته اليمنى، خلال التمارين الإعدادية للموسم في أوكلاهوما سيتي.
وقال ثاندر، في بيان، إن سوربر سيغيب عن موسمه الأول في دوري «أن بي أيه».
وانتقل سوربر، المنحدر من ليبيريا، بعد موسم في جامعة جورجتاون، حيث خاض 24 مباراة، بلغ معدله 14.5 نقطة و8.5 متابعة و2.4 تمريرة حاسمة وتصديين.
ومن جامعة صدّرت إلى دوري «أن بي أيه» أمثال باتريك إيوينج وألن أيفرسون، كان سوربر أول لاعب في تاريخ جورجتاون ينتقل مباشرة إلى دوري «أن بي أيه» من سنته الجامعية الأولى.

أخبار ذات صلة
«سلة أميركا» تدشن «الموسم الثمانين»
قمة أوكلاهوما وهيوستن تفتتح موسم «السلة الأميركي»
أوكلاهوما سيتي ثاندر
دوري السلة الأميركي للمحترفين
آخر الأخبار
عبدالله جاسم يخطف صدارة «طواف صلالة»
الرياضة
عبدالله جاسم يخطف صدارة «طواف صلالة»
اليوم 15:55
رئيس الدولة في مقدمة مستقبليه.. ملك الأردن يصل إلى البلاد في زيارة عمل
علوم الدار
رئيس الدولة في مقدمة مستقبليه.. ملك الأردن يصل إلى البلاد في زيارة عمل
اليوم 15:54
مشاركات تستعرض ابتكارات بيطرية في "معرض أبوظبي للصيد والفروسية"
علوم الدار
مشاركات تستعرض ابتكارات بيطرية في "معرض أبوظبي للصيد والفروسية"
اليوم 15:53
صراع شرس على جوائز الأفضل في أغسطس بـ «أدنوك للمحترفين»
الرياضة
صراع شرس على جوائز الأفضل في أغسطس بـ «أدنوك للمحترفين»
اليوم 15:52
حكومة عجمان تصدر قراراً بحظر وقوف مركبات نقل المواد البترولية في الأماكن غير المخصصة
علوم الدار
حكومة عجمان تصدر قراراً بحظر وقوف مركبات نقل المواد البترولية في الأماكن غير المخصصة
اليوم 15:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©