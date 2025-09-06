«ثاندر» يخسر الصاعد سوربر لموسم كامل بسبب الإصابة

واشنطن (أ ف ب)

سيغيب ابن التاسعة عشرة توماس سوربر الذي اختاره أوكلاهوما سيتي ثاندر، بطل دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه)، ليحمل ألوانه من المركز 15 لدرافت اللاعبين الصاعدين، طوال موسم 2025-2026 بسبب إصابة في ركبته.

وأعلن ثاندر أن لاعب الارتكاز المساند عانى من قطع في الرباط الصليبي في ركبته اليمنى، خلال التمارين الإعدادية للموسم في أوكلاهوما سيتي.

وقال ثاندر، في بيان، إن سوربر سيغيب عن موسمه الأول في دوري «أن بي أيه».

وانتقل سوربر، المنحدر من ليبيريا، بعد موسم في جامعة جورجتاون، حيث خاض 24 مباراة، بلغ معدله 14.5 نقطة و8.5 متابعة و2.4 تمريرة حاسمة وتصديين.

ومن جامعة صدّرت إلى دوري «أن بي أيه» أمثال باتريك إيوينج وألن أيفرسون، كان سوربر أول لاعب في تاريخ جورجتاون ينتقل مباشرة إلى دوري «أن بي أيه» من سنته الجامعية الأولى.