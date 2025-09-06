الحالة البدنية الفيصل.. ميسي يحسم مصيره من كأس العالم 2026!

معتز الشامي (أبوظبي)

واصل ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، إثارة الغموض بشأن اعتزاله كرة القدم وعدم مشاركته في كأس العالم بالعام المقبل 2026، وكتب ميسي، عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» بعد فوز الأرجنتين على فنزويلا 3-0، في بوينس آيرس، والذي سجل فيه هدفين: «لقد كانت ليلة مميزة جداً، وتبقى الكلمات عاجزة عن وصف ما شعرت به، أشكر من أعماق قلبي الجماهير على حبهم ودعمهم الدائم لنا. مهما حدث ومهما كان المستقبل، الذي يعلمه الله وحده، إلى الأمام يا أرجنتين»

وأثار قائد الأرجنتين، شكوكاً بشأن مشاركته في كأس العالم 2026، المقررة إقامتها في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، حيث اعترف مهاجم إنتر ميامي بأنه من غير المرجح أن يشارك بسبب سنه، إلا أنه أوضح أنه لا يزال يشعر بالحماس والرغبة في مواصلة تمثيل المنتخب الأرجنتيني.

وقال ميسي بعد فوز الأرجنتين على فنزويلا: «أكرر ما قلته سابقاً: لا أعتقد أنني سأشارك في كأس عالم أخرى. بسبب سني، فالأمر الأكثر منطقية هو أنني لن أشارك، لكنني متحمس ومتحمس، وكما قلت دائماً، أتعامل مع الأمر يوماً بيوم، مباراة بمباراة. اليوم كانت آخر مباراة لي هنا»

وأكد بطل كأس العالم 2022 في قطر أن قراره سيعتمد على حالته البدنية، حيث قال: «الأولوية هي أن أشعر بالراحة وأن أكون صادقاً مع نفسي. عندما أستمتع بالتواجد في الملعب، أرغب في الاستمرار، ولكن إذا لم أشعر بالراحة، فأفضل عدم التواجد هناك»

أوضح ميسي، الذي قد يشارك في كأس العالم السادسة له، أنه لا يريد إجبار نفسه على الاعتزال مبكراً، مع إقراره بصعوبة الوقت، حيث قال: «أحياناً أشعر بالسعادة، وأحياناً أخرى لا، وهذا يعتمد كثيراً على ذلك. تمر تسعة أشهر بسرعة، لكنها في الوقت نفسه فترة طويلة. سأرى كيف سيكون شعوري؟»

وقاد الفائز بجائزة الكرة الذهبية 8 مرات الأرجنتين إلى فوزها الثالث بكأس العالم في عام 2022، وسجل رقماً قياسياً بلغ 114 هدفاً في 194 مباراة مع بلاده.

وفي المقابل، لا يزال كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، يحمل الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف بقميص المنتخب برصيد 138 هدفاً.

ويختتم ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين، تصفيات كأس العالم، ضد الإكوادور، بعد أن ضمن بالفعل المركز الأول في ترتيب أميركا الجنوبية.

ويتصدر ميسي قائمة هدافي التصفيات في أميركا الجنوبية لكأس العالم، حيث سجل 8 أهداف، متفوقاً على أي لاعب آخر، وسجل اللاعب البالغ من العمر 38 عاماً هدفين للأرجنتين في فوزها 3-0 على فنزويلا، متجاوزاً لويس دياز الذي سجل 7 أهداف مع كولومبيا.

وأحرز الأسطورة الأرجنتينية هدفه الأول في تصفيات كأس العالم 2026 في فوز الأرجنتين 1-0 على الإكوادور، وسجل هدفين في فوز الأرجنتين 2-0 على بيرو. كما سجّل ميسي ثلاثة أهداف في فوز الأرجنتين 6-0 على بوليفيا، وهدفين في فوز الأرجنتين على فنزويلا.