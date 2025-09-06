كييزا يرفض العودة لمنتخب إيطاليا لهذا السبب

علي معالي (أبوظبي)

فوجئ جينارو جاتوزو مدرب المنتخب الإيطالي الجديد، برفض فيديريكو كييزا لاعب فريق ليفربول الإنجليزي العودة إلى صفوف منتخب بلاده، وذلك قبل مباراة إيطاليا مع استونيا والتي انتهت بفوز "الأوزوري" 5-0، ويعود السبب إلى رغبة كييزا في الوصول إلى المستوى الذي يريده أولاً قبل تمثيل الطليان، حيث قال لمدربه الإيطالي:" أحتاج إلى تحسين بعض الأشياء".

لم يلعب كييزا مع إيطاليا منذ يورو 2024، ويظهر قرار التراجع هذه المرة أنه يعطي الأولوية للتركيز على تحسين مستواه ونفسيته على مستوى النادي قبل العودة إلى الساحة الدولية، حيث بدأ كييزا موسمه الحالي 2025-2026، بشكل جيد مع ليفربول، وسجل أول هدف له في الدوري الإنجليزي عندما جاء من مقاعد البدلاء، ليقود ليفربول إلى الفوز على بورنموث في الجولة الأولى.

كما شارك اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً في الدقائق الأخيرة في الانتصارات على نيوكاسل وأرسنال، ومع ذلك، فإن استبعاد كييزا من قائمة ليفربول في دوري أبطال أوروبا كان بمثابة مفاجأة كبيرة، حتى أن ليفربول سجل الموهبة الشابة ريو نجوموها البالغ من العمر 16 عاماً، لكنه رفع اسم المهاجم الإيطالي.